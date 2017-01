Es war bereits seit November 2016 klar, doch jetzt hat der Veranstalter seinen Fans auch in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben: Rock am See wird 2017 nicht stattfinden.

"Liebe Rock am See-Freunde", beginnt die Nachricht auf der Facebook-Seite des Festivals. Was dann kommt, dürfte viele Fans enttäuschen: "Wie ihr wahrscheinlich schon alle mitbekommen hat, findet Rock am See 2017 leider nicht statt. Wir bedanken uns für euer Verständnis und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen", so die kurze Mitteilung. Im November 2016 bestätigte Koko-Mitgeschäftsführer Marc Oßwald bereits, dass es sich nicht um das engültige Aus handelt : "Für 2018 ist das Stadion wieder eine attraktive Spielstätte." Voraussetzung hierfür seien "ein paar bauliche Maßnahmen".Das Aus des Festivals in diesem Jahr kommt deshalb nicht überraschend. Auf Facebook zeigen sich dennoch viele Fans traurig. "Das ist wirklich sehr schade", heißt es in den Kommentaren, oder "Schade. Wir hoffen auf 2018, evtl. in kleinerem Rahmen, mit mehr Newcomern und independent Bands".