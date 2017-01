Konstanz Vor der Typisierungs-Aktion im Bodenseeforum: Wer Spender werden kann

Mehrere Tausend Menschen werden am Sonntag ins Bodenseeforum Konstanz kommen um Isabel Allert und vielen Leidensgenossen weltweit zu helfen. Welche Voraussetzungen zur Spende erfüllt sein müssen, lesen Sie hier.

Die wichtigsten Ausschlusskriterien der DKMS Gewicht unter 50 Kilogramm: Bei niedrigem Körpergewicht des Spenders kann die Zahl der Stammzellen, die transplantiert werden können, so niedrig sein, dass eine erfolgreiche Transplantation erschwert wird. Somit ist eine Stammzellspende/ Aufnahme in der DKMS-Datei bei einem Gewicht deutlich unter 50 Kilogramm nicht sinnvoll.

Die DKMS listet auf ihrer Homepage mehrere andere Erkrankungen auf, bei denen eine Spende bzw. eine Aufnahme in die Spenderliste nicht möglich ist. Unter anderem gehören dazu Diabetes, Rheuma (auch bei aktueller Beschwerdefreiheit), bösartige Krebserkrankungen (auch ausgeheilte), starke Suchterkrankungen (Medikamente, Drogen, Alkohol), kontrollbedürftige Herz- und Kreislauferkrankungen, chronische Lungenerkrankungen, Nierenerkrankungen. Ohne Rücksprache möglich: Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Aufnahme in die Spenderdatei bei folgenden Krankheiten ohne vorherige Rücksprache möglich: Schilddrüsen-Erkrankungen (sofern stabil eingestellt), Bluthochdruck (sofern gut eingestellt), Heuschnupfen und Nahrungsmittelallergien, leichte Depressionen, Eisenmangel, Gebärmutterhalskrebs (nach Entfernung).

Isabel Allert hat im Herbst des vergangenen Jahres erfahren, dass sie unter einer Form von Leukämie leidet. Zwei Chemotherapien in der Uni-Klinik Freiburg hat sie seither hinter sich gebracht. Was die 18-Jährige unbedingt benötigt für ihre Heilung, ist eine passende Knochenmarkspende. Daher wirddurchgeführt. Seit 1991 existiert diese Datei – und seither konnte 60 744 Menschen weltweit geholfen werden. Mit mehr als sechs Millionen registrierten potenziellen Lebensrettern ist die DKMS die weltweit größte Stammzellspenderdatei. Auch mehrere Prominente haben sich bereits als Unterstützer zu Wort gemeldet. Zuletzt wurde häufig die Frage gestellt, wer eigentlich an der Typisierungs-Aktion teilnehmen kann und als Stammzellen-Spender infrage kommt. Hierzu liefert die DKMS einen Überblick über die Voraussetzungen. Grundsätzlich kann jeder zwischen 17 und 55 Jahren registriert werden. Falls Sie bereits in einer Datei erfasst sind, ist eine erneute Aufnahme nicht erforderlich. Einige Ausschlusskriterien gibt es dennoch, die wir hier auflisten möchten.Bei Unsicherheit oder allen anderen weiteren Fragen über die Möglichkeit der Spende, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren. Weitere, detailliertere Informationen bietet die DKMS auf ihrer Homepage.