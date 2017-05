Konstanz Vor der Premiere von "Terror" im Theater Konstanz: Regisseur Zurmühle will politisches Zeichen setzen

Am Samstag, 6. Mai, findet in Konstanz die Premiere von Ferdinand von Schirachs Theaterstück "Terror" statt. Es ist eines der derzeit meistgespielten Stücke und spätestens seit der TV-Version vom Oktober 2016 in aller Munde. Was Regisseur Mark Zurmühle mit der Inszenierung bezwecken möchte.

310 Sekunden, länger wird es nicht dauern, bis das Schicksal des Kampfpiloten Lars Koch nach Abschluss der Inszenierung von „Terror“ im Stadttheater Konstanz feststeht. Das Theaterstück, geschrieben vom Juristen und Autor Ferdinand von Schirach, ist einer der Höhepunkte der aktuellen Spielzeit. Nicht zuletzt, weil es spätestens seit seiner Verfilmung einem großen Publikum bekannt ist. Etwa acht Millionen Zuschauer haben in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugesehen. Es geht um Grundsätzliches: Darf ein Bundeswehr-Pilot ein gekapertes Passagierflugzeug abschießen und damit den wahrscheinlichen Tod von 164 Menschen verantworten, weil Terroristen besagtes Flugzeug in ein ausverkauftes Fußballstadion steuern wollen? Und wer entscheidet über dieses Dürfen: Gerichte, Gesetze, oder die Moral?

Lars Koch, gespielt von Georg Melich, entscheidet sich eigenmächtig für den Abschuss, „Terror“ zeigt die folgende Gerichtsverhandlung. Auch in Konstanz werden die Zuschauer urteilen: schuldig oder nicht? „Fünf Minuten und zehn Sekunden dauert das, wir haben die Zeit bei der Probe gestoppt“, sagt Mark Zurmühle. Dem in Zürich geborenen Regisseur fiel es leicht, sich für die Inszenierung von „Terror“ zu entscheiden – obwohl es bereits vielfach weltweit gespielt wurde. „Das Thema ist aktueller denn je“, begründet er und verweist auf das Erstarken von Populismus und die bröckelnde Demokratie in der Türkei. Zurmühle sei es wichtig, „auch ein politisches Signal zu setzen“.

Populismus und Demokratie, was hat das mit Terror zu tun? „Terror ist ein großes Wort, von Schirach weiß, wie er Zuschauer gewinnt“, sagt Zurmühle. Interessant sei für ihn, dass das Stück tiefer liegende Themen aufgreife. „Es geht um Sicherheit, es geht um Politik und es geht um den Wert unserer Verfassung“, zählt der Regisseur auf. Er will den Zuschauern die Entscheidung schwerer machen, als es in der TV-Version vom Oktober 2016 der Fall war. Es wird mehrere kurze Unterbrechungen geben, wie sie von Schirach vorgesehen hat. In diesen Pausen werden Gespräche mit realen Experten geführt. Juristen sind dabei, ein Dilemma-Forscher, auch Kirchenvertreter. Ein Skript gibt es für diesen Teil nicht. Mark Zurmühle: „Nichts ist vorbereitet, jede Aufführung hat eine andere Zusammensetzung der Experten. Das kann total schiefgehen, aber gerade das ist der Reiz.“

Der Regisseur selbst würde ein anderes Urteil fällen, als der Großteil der Theater- und Fernsehzuschauer. „Schuldig, ganz klar“, sagt er, „weil auch Angst nicht zum Verlust der Menschenwürde und unserer Grundfeste führen darf.“ Mit welchem Gefühl Zurmühle die Theatergäste aus dem Saal entlassen möchte? „Wachheit und Mut zu handeln und Entscheidungen zu treffen.“

Die Abstimmung

„Terror“ von Ferdinand von Schirach hat am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr Premiere im Stadttheater Konstanz

Das Stück "Terror" von Ferdinand von Schirach zählt derzeit zu den am häufigsten inszenierten überhaupt. Bei der Abstimmung nach den Theateraufführungen ist das Ergebnis weltweit knapper als im Fernsehen: Im Theater stimmen im Schnitt 61 Prozent für die Unschuld des Piloten, im TV waren es etwa 84 Prozent. In Deutschland sprachen die Gäste Lars Koch bei 910 von 961 Vorstellungen mehrheitlich frei. Ähnlich deutlich waren die Ergebnisse in den USA, in der Schweiz, in Ungarn oder in Dänemark. Nur in Japan lautete das Urteil bei allen bisherigen Aufführungen einheitlich: schuldig.