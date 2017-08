Konstanz Vor der Bundestagswahl: Am Königsbau gibt es noch Barrieren

Die Stadt Konstanz bereitet sich auf die Bundestagswahl am 24. September vor. Bis auf das Familienzentrum Stockacker sollen alle Wahllokale rollstuhlgerecht sein.

Vier Wochen vor der Bundestagswahl am 24. September sind bei den meisten Wahlberechtigten die amtlichen Wahlbenachrichtigungen eingegangen. Insgesamt gibt es in Konstanz samt seiner Ortsteile 65 Wahlbezirke. Um auch Menschen mit Behinderung ihr volles Wahlrecht zu ermöglichen, will die Stadtverwaltung möglichst alle Wahllokale barrierefrei gestalten. In den meisten Fällen sind diese Voraussetzungen bereits gegeben – durch Aufzüge, bereits bestehende Rampen, oder weil sie ebenerdig gebaut sind. Klar ist aber bereits jetzt: Das Familienzentrum Stockacker im Königsbau wird nicht barrierefrei erreichbar sein, wie aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervorgeht. An einigen Stellen würden laut Stadt vor dem 24. September noch Holzrampen erstellt. Stephan Grumbt, Behindertenbeauftragter der Stadt, sagt: „Wir haben genügend Rampen aus der Cerlowa-Stiftung, auf die sollten wir nun auch zurückgreifen.“ Mit Mitteln aus der Millionenstiftung beschafft die Stadt 50 mobile Rampen, die an Interessenten kostenlos vergeben werden. Grumbt sei wegen der Bereitstellung dieser Rampen im Kontakt mit der Wahlleiterin der Stadt, Katja Bernhard.

„Für Konstanz sind die Verhältnisse inzwischen in Ordnung“, sagt Stephan Grumbt über die barrierefreie Wahl. „Wer wählen will, der kann das auch tun. Wo es schwierig wird, unterstützen die Wahlhelfer vor Ort.“ Zum Beispiel am Gemeindezentrum St. Peter und Paul in Litzelstetten und am Kindergarten Wallhausen. Dort gibt es zwar Rampen, diese sind jedoch etwas steiler. Die Stadt empfiehlt dort deshalb eine Begleitperson, verweist aber ebenfalls auf das Personal im Wahllokal.

Menschen mit einer Sehbehinderung erhalten über die Blinden- und Sehbehindertenvereine, Telefon (07 61) 36 122, kostenlose Schablonen für die Bundestagswahl. Auf ihnen sind in großer tastbarer Schrift Erläuterungen angebracht. Auf einer zusätzlichen Audio-CD wird die Benutzung der Schablone erklärt, auch der Inhalt des Stimmzettels ist dort vollständig aufgesprochen.