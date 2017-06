Konstanz Vor dem Konstanzer Kaufland: Warnstreik zur besten Einkaufszeit

Die Kaufland-Filialen in Konstanz und Radolfzell werden am Freitag und Samstag kurzfristig bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi spricht von "eingeschränktem Betrieb", laut der Konstanzer Marktleitung können die "Kunden normal einkaufen".

Am Freitagmorgen hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) kurzfristig zu einem zweitägigen Warnstreik in den Filialen der Supermarkt-Kette Kaufland aufgerufen. Bestreikt wurden die Standorte Konstanz und Radolfzell. "Damit ist der Protest auch in der Region angekommen", sagte Markus Klemt, Verdi-Bezirkssekretär Schwarzwald-Bodensee. Die Gewerkschaft befindet sich seit Wochen in Verhandlungen mit den Arbeitgebern. Vor dem Kaufland im Industriegebiet folgten elf Beschäftigte dem Streikaufruf. Klemt geht inklusive späterer Schichten von insgesamt 25 Streikenden aus. Die Abschlussversammlung fand am Gewerkschaftshaus statt. "Wir sehen das sportlich, die Kunden können normal einkaufen", sagte Kaufland-Marktleiter Elmar Quickenstedt. Am heutigen Samstag sollen die Kaufland-Mitarbeiter erneut die Arbeit niederlegen.