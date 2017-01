Konstanz Von wegen kunstvolle Graffiti: In Litzelstetten wüten wieder die Schmierfinken

Im Konstanzer Vorort häufen sich die Schmierereien an Stromkästen, Häuserwänden und Müllcontainern. Ortsverwaltung spricht von unsinnigen Aktionen und einer Sauerei

Wer dieser Tage aufmerksam durch Litzelstetten geht, dem fallen sie unweigerlich ins Auge: Die vielen neuen Schmierereien, die sich auf Häuserwänden, Stromkästen oder Müllcontainern finden. Seit ein paar Wochen bahnen sich immer mal wieder offenbar recht unbegabte und unerfahrene Graffiti-Sprayer nachts ihren Weg durch den Konstanzer Vorort und verewigen sich mit allerlei Sprüchen, Figuren oder Zeichen. "Die Menschen, die so etwas machen, werden in der Regel nicht erwischt", berichtet Klaus Frommer der Verwaltungsleiter der Ortsverwaltung Litzelstetten. Auch das Rathaus war bereits Ziel der Täter. "Da bin ich abends um 19 Uhr raus und morgens um sieben Uhr wieder rein – und in der Zwischenzeit waren die Schmierereien schon angebracht", so Frommer. Vor zwei Jahren waren die Schäden so erheblich, dass ein Malerteam die Reparaturen aufwendig beheben musste. Frommer: "Das Rathaus ist aus Sandstein und der Sandstein saugt die Farbe auf." Also mussten die oberen Schichten abgeklopft und komplett erneuert werden. "So etwas Unsinniges. Dafür habe ich keinerlei Verständnis." Der Polizei liegt bisher eine Anzeige gegen unbekannt vor.

Sprayen ist eine Strafbarkeit wegen Sachbeschädigung gemäß Artikel 303 Abssatz 2 Strafgesetzbuch wegen „Veränderns des Erscheinungsbildes einer Sache". Unter Umständen könnten sich die Sprayer sich auch wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gemäß § 304 Abs. 2 StGB strafbar machen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine Sache des öffentlichen Nutzens besprüht wurde – so wie ein Straßenschild am Litzelstetter Kreisels, das dieselbe Handschrift wie die Graffitis im Ort trägt. Neben Schadensersatzforderungen drohen den Tätern bis zu drei Jahren Haft sowie eine Geldstrafe.

Ortsvorsteher Wolfgang Gensle äußerte sich angesäuert. "Das sind ja keine Kunstwerke, sondern Schmierereien und Sachbeschädigungen", sagt er. "Dafür habe ich kein Verständnis. Auf deutsch gesagt sind das Sauereien." Ortschaftsrätin Karin Müller geht davon aus, dass die Graffitis am kommenden Dienstag in der Ortschaftssitzung thematisiert werden. "Die Täter wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie damit eine Straftat begangen haben", berichtet sie. Eine Anzeige gegen unbekannt hält sie für unbedingt notwendig, "damit wir nicht signalisieren: Das interessiert uns nicht, da sehen wir gerne drüber hinweg." Andererseits ist ihr bewusst, dass in aller Regel solche Anzeigen im Sande verlaufen.

Als Leiterin der Kernzeitbetreuung schult sie die Kinder gezielt, auf öffentliche Dinge acht zu geben. "Am Ende wird da unser Eigentum kaputt gemacht und somit auch unser Geld", berichtet Karin Müller. Die Litzelstetter Kinder konnten sich selbst vom unsinnigen Treiben der Schmierfinken überzeugen: Keine zwei Monate nach der Installation der großen neuen Sitzbank auf dem Schulhof der Grundschule schlugen sie auch hier zu.

Zumeist illegal

Graffiti sind Bilder oder Schriftzüge zumeist auf öffentlichen Gebäuden. Sie werden zumeist unter Pseudonym und illegal gefertigt. In Litzelstetten häufen sich die Buchstaben Bans.