Konstanz Von Konstanz zur Biennale nach Venedig

Alla Fine Del Mare feiert am Konstanzer Stadttheater Premiere. Anna-Sophie Mahler integriert mehrere Klassiker und wird im August zur Biennale in Venedig reisen.

Treffen zwei ungleiche Welten aufeinander, droht der Kollaps. Oder es kommt zu einer Verschmelzung der Identitäten, zu einer zur Geburt von etwas Neuem, Wunderbarem. Das Theater Konstanz nimmt seine Besucher mit auf ein Schiff. Die Gesellschaft an Bord ist geprägt von Dekadenz, die Menschen geben sich der Lust, dem Feiern und dem grenzenlosen Genuss hin. Ihre Sprache ist der Gesang, ihre Geste die der großen Oper – Ausdruck der Elegie und ihrer schwermütigen Grundstimmung. Und wie es nun mal so ist in diesen Kreisen: Man bleibt gerne unter sich, die Armut der anderen stört den Hedonisten doch nur. Unvermittelt trifft die Gesellschaft auf hoher See auf Kriegsflüchtlinge. Angst, gar Panik kommt an Bord auf, den baldigen Untergang der eigenen Kultur vor Augen. Eine perfide Situation. Hier die Gesellschaft, die sich durch Übermaß charakterisiert, dort die nackten Flüchtlinge, die außer ihrem Leben nichts mehr haben. Das Stück „Alla Fine Del Mare“ könnte angesichts der gewaltigen Flüchtlings-Thematik kaum einen aktuelleren Bezug haben.

Anna-Sophie Mahler inszeniert das viel beachtete Stück, das am Freitag (19. Mai) seine Premiere am Stadttheater feiern wird. Anderthalb Jahre arbeitete sie intensiv daran, sieben Wochen liefen zuletzt die aufwendigen Proben. Nach „Orpheus in der Unterwelt“ vor zwei Jahren wagt sich das Theater damit erneut an eine große Musiktheaterproduktion. Aufbauend auf Federico Fellinis 1983 erschienenen Film „E La Nave Va“ – „Schiff der Träume“ erzählt „Alla Fine Del Mare“ von der Begegnung zweier ungleicher Welten im Angesicht einer bevorstehenden Zeitenwende, von Fluchtbewegungen und Begegnungen mit dem Fremden.

„Fellini hat seine eigene Opernwelt auf einem Schiff kreiert“, erzählt Anna-Sophie Mahler im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Es war sehr schwierig, dieses Szenarium in ein Theater umzusetzen.“ Sie interviewte für dieses Großprojekt einen Flüchtling in Konstanz, ergründete Denkweise und Ansichten. „Es ging mir darum herauszufinden, was die jeweils anderen Menschen denken. Wir kennen doch nur unsere Perspektive, nicht aber die der Flüchtlinge.“ Ebenfalls flossen ihre persönlichen Erfahrungen in die Produktion ein. Ihre Eltern haben eine Familie aus Syrien aufgenommen. In der Heimat Plantagenbesitzer, musste die Familie Hals über Kopf fliehen, der Vater sitzt heute noch in irgendeinem Gefängnis. „Wir müssen kapieren, welche Not diese Menschen leiden“, sagt Anna-Sophie Mahler. „Es tut mir weh, wenn ich höre, dass diese Flüchtlinge sich nur an uns bereichern wollen.“ Sie möchte das Thema auf der Bühne thematisieren, aber nicht verklären. „Das ist eine Gratwanderung.“ Menschen flüchten vor dem kriegerischen Grauen voller Hoffnung und Sehnsucht nach einem neuen Leben in Frieden, „und dann treffen sie auf die raue Realität.“

Die Requien von Luigi Nono, Igor Strawinsky und Giuseppe Verdi geben dem Stück musikalische Aussagekraft. Anna-Sophie Mahler bedient sich bei Verdis La Traviata und verschmelzt somit mehrere Epen der Opern- und Musikgeschichte. Sinnbildlich ist Europa La Traviata, die vom Weg Abgekommene. Bei Verdi hat die wunderhübsche Violetta zahlreiche Verehrer und ist der Mittelpunkt eines dekadenten Kreises der französischen Oberschicht in Paris um 1850. Sie ist ein Ausbund an Lebens- und Liebeslust – doch über ihr schwebt der tödliche Schatten der Schwindsucht. Violetta stirbt schließlich. „Auch Europa krankt“, sagt Anna-Sophie Mahler. „Es herrscht Angst vorm Untergang. Ein Sandkorn löst Panik aus.“ International erfährt das Stück noch vor der Premiere große Anerkennung. Die Inszenierung ist zur Biennale Teatro nach Venedig eingeladen. Am 5. August ist Konstanz zu Gast in der Lagunenstadt.

Anna-Sophie Mahler

Die gebürtige Kasselanerin arbeitet an der Schnittstelle von Oper und Schauspiel. Sie thematisiert den Zusammenprall zweier Realitäten. Sprache und Gesang, Schauspiel, Chor und Solisten bilden eine Welt der Gegensätze. Bei der Biennale 2017 in Venedig wird sie als Künstlerin vorgestellt, sie wird dort eine Master Class halten und ihre Inszenierung von "Tristan oder Isolde" wird dort am 4. August zu sehen sein. Am Tag darauf spielt das Theater Konstanz dort "Alla Fine Del Mare".