Konstanz Von Katowice über Konstanz in die große weite Medienwelt

Patricia Verne ist in Konstanz aufgewachsen und hat mit 14 Jahren ihren ersten Zeitungsartikel geschrieben. Heute ist sie Nachrichtenredakteurin beim Radio. Ein Gespräch über Journalismus, Donald Trump und Heimat, die mehr ist als ein Ort

Sie stecken in Schuhkartons, Aktenordnern und Schubladen: Erinnerungen sind nicht nur im Kopf gespeichert, sondern manchmal auch in Klarsichtfolie verpackt, fein säuberlich ausgeschnitten, zusammengefaltet, mit handschriftlicher Notiz das Datum versehen. Zeitungsartikel, wieder entdeckt beim Aufräumen oder Umziehen, rufen Bilder in die Erinnerung, die wir im Alltag schon längst vergessen haben. Bei Patricia Verne war es das Bild einer Gruppe Jugendlicher im Wolkensteinsaal, sie mittendrin. Es ist der Bericht über die Auftaktveranstaltung der "Schreibwerkstatt", die die ehemalige SÜDKURIER-Redakteurin Inge König in den 1990er Jahren mit begründete und betreute. Einmal im Monat kamen die Jugendlichen zu den Treffen zusammen und überlegten sich junge Themen, über die sie selbst schreiben wollen. Für die damals 14-jährige Patricia war es die erste Gelegenheit, das auszuprobieren, was sie schon immer machen wollte: schreiben.

Von Berlin nach Straßburg

Heute ist Patricia Verne 37 und das, was sie nach der Schreibwerkstatt immer werden wollte: Journalistin. Nach dem Abitur am Ellenrieder Gymnasium geht sie zum Studium nach Saarbrücken. "Ich weiß noch, wie ein Lehrer zu uns sagte: Ihr werdet schon sehen, wie es außerhalb der heilen Welt in Konstanz ist." Patricia Verne lacht. Ja, es war tatsächlich etwas anderes, im damals ärmsten Bundesland weg vom See, Segelschiffen und schicker Altstadt zu studieren. Aber das Saarland hatte einen entscheidenden Vorteil: seine Nähe zu Frankreich. Verne studiert Französische Kulturwissenschaften, Kunstgeschichte und Vergleichende Literaturwissenschaft, nicht nur in Saarbrücken, sondern auch an der Universität Sorbonne in Paris.

Später volontiert sie bei der Nachrichtenagentur ddp in Berlin, arbeitet beim Fernsehsender Arte in Straßburg, wird Pressereferentin des Europa-Parks Rust und wechselt später in die Nachrichtenredaktion des SWR in Baden-Baden. Ihre Liebe zu Frankreich hat sie natürlich nicht aufgegeben – sie lebt praktischerweise sogar mit ihrer Liebe zusammen in Kehl. Ihr Mann ist Franzose und Patricia Vernes kleiner Sohn sagt lieber "Maman" denn "Mama". In der Nachrichtenredaktion beschäftigt sie die große Politik und die weltweiten Schlagzeilen: Der Terroranschlag in London, der Obama-Besuch in Baden-Baden, die Parlamentswahlen in Frankreich.

Nachtschicht mit Donald Trump

Die Herausforderung: "Radio-Nachrichten müssen so geschrieben sein, dass sie einfach zu verstehen sind – der Komplexität des Thema aber auch gerecht werden. Da gibt es bei uns natürlich immer wieder Diskussionen, wie weit man etwas runterbrechen kann", so Verne. Mehrmals im Monat arbeitet sie in der Nachtschicht und beobachtet in dieser Zeit vor allem die neuesten politischen Entwicklungen in den USA. "Gerade auch in der Berichterstattung über Donald Trump müssen wir uns immer wieder kritisch hinterfragen."

An eines ihren ersten Themen für ihre Artikel im Rahmen der Schreibwerkstatt beim SÜDKURIER kann sie sich noch gut erinnern: "Es ging damals darum, wie sich junge Leute beim Ausgehen anziehen", erzählt Verne und lächelt. Ein anderer handelte von ihrer Reise in ihr Geburtsland Polen, ihre Familie stammt aus Oppeln nahe Katowice. Ihren Nachnamen Czarkowski legte sie bei der Hochzeit ab – ihre polnischen Wurzeln, die wie Konstanz und Frankreich zu ihrer Identität gehören, nicht. Derzeit arbeitet sie an einer Geschichte, die mehr Zeit verlangt als zwei Radiominuten. Auf der Grundlage von Gesprächen mit Kindern und Enkelkindern von Spätaussiedlern schreibt sie an einem Buch über kulturelle Identität und die Frage, wie die zweite Generation mit der Geschichte ihrer Eltern umgeht.

Der erste Artikel

Patricia Verne recherchierte 1993 für ihren ersten SÜDKURIER-Artikel, was junge Leute anziehen, wenn sie ausgehen – zum Beispiel zur Schuldisco des Ellenrieder-Gymnasiums, an dem Verne selbst Schülerin war. Das Ergebnis ihrer Umfrage: "Die meisten Mädchen waren sich einig. Wie Daria (14), Heike (20) und Tanja und Sarah (14) meinten sie, Body und Jeans wären am besten."