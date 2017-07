Konstanz Von Hüpfburg bis Hochseilgarten: Landeskinderturnfest hat buntes Programm

Das Landeskinderturnfest vom 14. bis 16. Juli ist nicht nur Anziehungspunkt für 4400 Gäste. Auch für die Einheimischen ist ein vielfältiges Programm geboten

Beim Landeskinderturnfest Mitte Juli ist die ganze Stadt auf den Beinen. Gäste aus China, Österreich und Baden bereichern Konstanz, um sich bei Wettkämpfen zu messen und gemeinsam Spaß zu haben. Doch auch die Bürger sollen vom Schwung in der Stadt profitieren. So haben die Organisatoren sich ein umfangreiches Programm ausgedacht.

Nach der Eröffnungsfeier am Freitag, 14. Juli, 19.30 Uhr (am Sportareal Schänzle) mit acht Vorführungen und der Verleihung der Trophäe KiTu-Star findet dort eine Kinderparty statt. Gleich am kommenden Morgen können Konstanzer am Schänzle ab 9 Uhr die Mitmach- und Erlebniswelt erobern, an Spaßwettbewerben teilnehmen und Shows verfolgen. Unter anderem wird ein Hochseilgarten aufgebaut, es gibt eine Slackline, einen Kletterturm, eine Hüpfburg, eine Kinderturnwelt und das Angebot, Turnbeutel zu bemalen. "Außerdem werden Airtracks ausgelegt, das sind mit Luft gefüllte Matten, die federn", erklärt der stellvertretende Sportamtsleiter Patrick Glatt. Er könne auf solchen Airtracks zum Beispiel einen Salto aus dem Stand vorführen – das gelinge ihm ohne die Luftmatte nicht. "Und man landet auch noch weich", sagt er schmunzelnd.

Ebenfalls am Samstag können Kinder sich beim Programm "Fit wie ein Turnschuh" austoben. Die Deutsche Turnerjugend leitet Übungen an, bei denen das Bedürfnis junger Sportler nach Spiel und Bewegung erfüllt wird. Die beiden Landeskinderturnfest-Maskottchen Muck und Minchen laden zudem zu einer Mischung aus Koordination, Kraft, Geräteturnen und Gymnastik/Tanz ein. Natürlich können die Besucher auch einfach nur staunen, was andere Kinder alles können: Ab 9 Uhr führen Vereinsgruppen ihr Können auf der Bühne am Schänzle vor. Um 11 Uhr steigt Fußball-Weltmeisterin Nia Künzer auf die Schänzle-Bühne und bietet eine Mischung aus Bewegung und Moderation. Um 16, 18 und 20 Uhr findet am Samstag in der Schänzlehalle die Show "Stars und Sternchen" mit Vorführungen der Badischen Turnerjugend statt (Karten 8,50 Euro). Um 20 Uhr tritt Bauchredner Addy Axon am Schänzle auf, es folgt erneut eine Kinderparty.

Den Abschluss bilden am Sonntag, 16. Juli, 9 Uhr (Schänzleareal) ein ökumenischer Gottesdienst und ab 10 Uhr erneut Mitmach-Aktionen und Shows. Die Abschlussveranstaltung mit Siegerehrungen findet um 12.30 Uhr statt.

Der öffentlichen Gaudi geht ein großer Schulaktionstag am Freitag voraus. Es haben sich bereits 1000 Konstanzer Erst- bis Sechstklässler angemeldet, um gemeinsam am Schänzle bei sportlichen Spielen Spaß zu haben. "Wir hoffen, dass die Schüler so begeistert sind, dass sie ihre Eltern, Geschwister und Großeltern motivieren, am Samstag und Sonntag ebenfalls unsere Angebote wahrzunehmen", sagt Patrick Glatt. Wer nicht selbst ins Schwitzen kommen möchte, kann auch die vielen Wettkämpfe der Turner verfolgen. Sie finden am Samstag ab 8 Uhr im Bodenseeforum, in der Schänzlesporthalle, der Pestalozzihalle und der Halle der Zeppelin-Gewerbeschule statt.