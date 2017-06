vor 1 Stunde Claudia Rindt Konstanz Von Enkeltrick bis Internet-Falle: Experten entlarven Maschen fieser Abzocker

Was tun, wenn die dubiose Spendensammlerin ein glas Wasser will oder der Handyvertrag rasend schnell unterschriftsreif ist? Bei der Verbraucherkonferenz in Konstanz informieren Experten über die Maschen von Betrügern. Und raten: Bloß nicht freundlich sein.