Konstanz Von Baklava bis Zimtschnecken: Wessenberg-Schüler tischen Speisen aus 44 Ländern auf

Ob Sucuk, Spinatröllchen oder Schokomuffins: Der Duft nach internationalen Köstlichkeiten weht durch die kaufmännische Wessenbergschule. Auf dem meterlangen Buffet sind Spezialitäten aus der ganzen Welt aufgetischt, fein säuberlich sortiert nach kräftig und süß, vegan und fleischhaltig. "Mit dem internationalen Frühstück tragen wir der Vielfalt an unserer Schule Rechnung", sagt Schulleiter Martin Pohlmann-Strakhof. Er hat nachgezählt: Jugendliche mit Staatsangehörigkeit aus 44 verschiedenen Nationen besuchen die Schule. "Italien und die Türkei sind stark vertreten, aber wir haben unter anderem auch Schüler aus Afghanistan, Syrien, Ungarn, Brasilien, China oder Eritrea", zählt der Rektor auf.

Bereits zum elften Mal findet das internationale Frühstück als Abschluss vor den Weihnachtsferien statt. "Früher feierten alle Klassen für sich, aber wir dachten uns, ein gemeinsames Fest wäre schöner", erzählt Lehrerin Karin Huber. "Es ist eines der schönsten Ereignisse an unserer Schule", sagt sie.

In diesem Jahr hatten die Lehrer sogar noch weniger Arbeit als sonst: Die Schülermitverantwortung (SMV) stemmte die Organisation des internationalen Frühstücks fast allein. Hilfe gab es von den Lehrern Jörn Burkert und Stefanie Strehlow. "Am schwierigsten war es, den Überblick zu behalten", resümiert die stellvertretende Schülersprecherin Luisa Stecher. Sie und Schülersprecherin Dudu Erdogan verteilten an alle Klassen Aufgaben: Das Besorgen, Auf- und Abbauen von Biergarnituren, Beiträge für das Buffet, Dekoration, ein kleines Rahmenprogramm mit Schüler-Lehrer-Quiz.

"Alles hat gut geklappt, obwohl die Organisation in eine stressige Phase fiel", freut sich Abiturientin Luisa. Dass das Buffet großen Anklang fand, war nicht zu übersehen: Noch vor dem offiziellen Startschuss standen unzählige Schüler vor dem reich gedeckten Tisch und beäugten lustvoll die Speisen. "Ich konnte sie kaum davon abhalten, schon zuzugreifen", sagt Jörn Burkert und lacht.