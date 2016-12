Wir helfen mit: Die medizinische Ambulanz für Obdachlose ist mehr denn je auf Spenden angewiesen. Nur so kann die Arbeit der Krankenschwester in bisherigem Umfang weitergehen

Sandra Simnacher ist für viele Obdachlose die erste Ansprechpartnerin, wenn es um medizinische Probleme geht. Die Krankenschwester hat ihren Besprechungsraum direkt in der Tagesstätte für Obdachlose am Lutherplatz, eine Einrichtung der AGJ, des katholischen Fachverbands für Prävention und Rehabilitation. Zu ihr kommen Menschen, die auf der Straße leben, mit medizinischen Problemen. Rund 1300 Mal wurde Simnacher im vergangenen Jahr pflegerisch und unterstützend aktiv für insgesamt 171 Patienten. Weil immer kompliziertere Lagen viel Zeit in Anspruch nehmen und es der Spendeneingang es erlaubte, wurde Simnacher in diesem Jahr erstmals nicht zu 50 Prozent, sondern zu 70 Prozent beschäftigt. Jörg Fröhlich, Leiter der Tagesstätte am Lutherplatz, hält es für wünschenswert, es bei der 70-Prozent-Stelle zu belassen. Doch dies würde bedeuten, dass die AGJ künftig deutlich mehr an Spenden einsetzen müsste. Die Ambulanz bekommt Zuschüsse vom Landkreis und der Stadt Konstanz. Bisher musste die AGJ immer ein Drittel der Kosten (rund 9000 Euro) selbst finanzieren, bei einer 70-Prozent-Stelle würde sich der Anteil allerdings schon auf rund 18 000 Euro erhöhen. Fröhlich hofft, dass es mit Hilfe der Bürger gelingt, noch einmal die 70 Prozent zu finanzieren, auch wenn er weiß, dass dies eine riesige Herausforderung ist. In einem ist er sich sicher: An Arbeit mangelt es nicht für Sandra Simnacher.

Manchmal muss die Krankenschwester sofort reagieren, so wie bei dem Fall eines sichtlich völlig verwirrten älteren Obdachlosen, der in die Tagesstätte kam. Sie leitete in die Wege, dass der Grund für die Verwirrung untersucht und der Mann erst einmal im betreuten Wohnen für Obdachlose in Radolfzell-Böhringen untergebracht wurde. Manches, wie Verbandswechsel oder Wundversorgung, kann sie selbst erledigen, in anderen Fällen ist sie die Vermittlerin, damit medizinische Eingriffe überhaupt möglich sind. Es gilt finanzielle Hürden zu überwinden, Versicherungsfragen zu klären, eine Lösung zu finden, wo sich ein Obdachloser nach einem Krankenhausaufenthalt auskurieren kann, und Ängste vor dem Arztbesuch abzubauen. Sandra Simnacher besucht auch frühere Obdachlose im Mühlenweg und begleitet sie medizinisch. Sie bleibt hartnäckig am Ball, wenn andere schon längst aufgegeben hätten, so etwa bei einer Frau, die altersverwirrt und organisch krank war, und weder der Sozialstation noch dem Hausarzt die Tür öffnen wollte. Sandra Simnacher aber ließ sie manchmal hinein. Sie kannte die Frau schon von der medizinischen Ambulanz. "Mir liegen die Leute sehr am Herzen. Man braucht Geduld", sagt sie. Das schwierigste sei es, zu akzeptieren, dass einer eine Hilfe gerade nicht annehmen könne, auch wenn es ihm sichtlich schlecht gehe. Sandra Simnacher versucht mit Einfühlungsvermögen den Menschen die Ängste vor dem Gesundheitssystem zu nehmen. Für Obdachlose stehe die Sorge um den eigenen Körper und die eigene Gesundheit oft ganz hinten an. Es gehe vorrangig um andere existenzielle Fragen: Wo übernachten? Von was leben? Wie von den Schulden wegkommen? Dabei häuften sich unter regionalen Obdachlosen massive gesundheitliche Probleme wie der diabetische Fuß, der auch schon Amputationen nach sich gezogen habe.

Jörg Fröhlich, Leiter der Tagesstätte am Lutherplatz, hat den Eindruck, dass bürokratische Hürden die Problemlagen noch verschärfen. Hilfsbedürftige müssten immer kompliziertere Anträge ausfüllen und immer mehr Belege für ihre Bedürftigkeit vorlegen. Bis die Menschen alle Papiere und Bestätigungen zusammengetragen haben und bis die Anträge dann bewilligt seien, könnten Wochen vergehen. Und Obdachlose, die die Sozialhilfe bar ausbezahlt bekommen, bekämen oft keine Krankenversicherungskarte mehr, obwohl Beiträge für sie abgeführt werden. Die Barauszahlung und damit zeitliche Verschiebungen bei der Abrechnung und Meldung an die Kasse passten nicht in die Systeme der automatisierten, digitalisierten Verwaltung. Fröhlich sagt, es würden zusätzliche Eingaben in die Computersysteme per Hand notwendig, die wohl nicht immer ausgeführt werden. Im Zweifel bekomme der Patient keine Versicherungskarte und ein Arzt bei Rückfragen die Meldung, der Hilfesuchende sei nicht krankenversichert. Auch dann ist wieder Sandra Simnacher als Mittlerin gefragt.

