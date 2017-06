Konstanz Von 2,6 Millionen auf bis zu 6,2 Millionen: Die Geschichte der Konstanzer Z-Brücke

Ein wichtiges Bauwerk in Konstanz-Petershausen wird deutlich teurer als erwartet. Die Stadtverwaltung sieht die Schuld vor allem bei externen Ingenieurbüros, der Baufirma und der Bahn. Doch das allein erklärt die Mehrkosten nicht. Auch die Politik hat ihren Anteil.

Wolfgang Seez, der Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Konstanz, redet beim Vor-Ort-Termin an der fast fertigen Z-Brücke mit Medien und einigen Stadträten gar nicht erst um den heißen Brei herum: "Es werden Mehrkosten auf uns zukommen", sagt er. "Aber wir haben kein schlechtes Gewissen, die Zahlen sind darstellbar und nachvollziehbar." Die beauftragte Firma fordert 43 Nachträge, die sich in ihren Einzelheiten auf rund 880 000 Euro Mehrforderungen an die Stadt summieren. "Wir lassen jeden einzelnen Nachtrag prüfen und gehen von drei Szenarien aus: vom besten, vom normalen und vom schlechtesten." In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Im besten Fall steigen die Kosten um 206 000 Euro, im normalen Fall um 500 000 Euro und im schlechtesten Fall um 880 000 Euro. Seez: "Aber diese Zahlen sind noch nicht dingfest. Es handelt sich hierbei nur um eine frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit."

Die Tatsache, dass laufend Nachträge kämen, zeige der Stadt, "dass mit dem ursprünglichen Angebot etwas nicht in Ordnung sein kann". Ursprünglich lag das Angebot der schließlich beauftragten Firma bei 3,65 Millionen Euro. Der zweite Bieter wollte 4,7 Millionen Euro. "Schade ist, dass es damals nur diese zwei Angebote gab. Der Bau der B33 hat den Markt leer gesaugt", sagt Seez. Vor der Ausschreibung kam die Stadt in einer Berechnung auf 3,48 Millionen. Seez: "Zum Zeitpunkt der Vergabe hatten wir also bereits eine Kostenüberschreitung von 200 000 Euro."

Wolfgang Seez bezieht auch Stellung zum Vorwurf, die Stadt Konstanz könne keine Brücken bauen. "Das stimmt", sagt er mit Nachdruck. "Also haben wir Firmen beauftragt, die das kann. Wenn ich Ohrenschmerzen habe, gehe ich ja auch zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt und nicht zum Zahnarzt. Wir können nichts dafür, dass die beauftragte Firmen jetzt mit solchen Forderungen kommt." Das ist am Abend dann auch die Stimmungslage, als der Technische und Umweltausschuss das Thema politisch berät. Auch im Sitzungssaal wird Wolfgang Seez ungewohnt deutlich: "In der Firma wird die Politik gefahren, die auf Optimierung der Preise aus ist." Heißt: Billigst anbieten und dann kräftig nachfordern.

Auch die Vorwürfe gegen das Ingenieurbüro wiegen schwer. Mehrere Betriebsübergänge und Personalwechsel hätten dem Projekt nicht gutgetan und zu erheblichen Fehlern in der Ausschreibung geführt. Die Stadt will die strittigen Mehrkosten auch vor Gericht klären lassen, vom Ausgang der Prozesse wird auch abhängen, welches der Szenarien eintritt. Selbst im besten Fall wird die Z-Brücke aber doppelt so teuer wie vor acht Jahren angenommen. Häufigstes Wort in der Ausschuss-Debatte ist dann auch: "Ärgerlich".

Die Z-Brücke und ihre Kosten

Steigende Baukosten bei Brücken: Damit hat Konstanz leidvolle Erfahrung. Worum es bei dem neuen Fall in Petershausen geht.