Konstanz Vom geschenkten Gaul

Wie Konstanz mit gestifteter Kunst umgehen will: Eine Kommission soll zukünftig vor Peinlichkeiten bewahren.

Dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Nähme Konstanz dieses Sprichwort ernst, müsste die Stadt jedes Angebot einer Kunstschenkung mit ausgebreiteten Armen entgegennehmen. Wie schwer ihr das fällt, hat sich vor zwei Jahren beim Hus-Denkmal gezeigt. Die Begeisterung über das Werk hielt sich bei Gemeinderäten und Verwaltung in Grenzen. Eine Kommission soll zukünftig helfen, solche Interessenskonflikte zu umschiffen. Um den potenziellen Schenker nicht zu verärgern und sich als potenzieller Beschenkter nicht zu blamieren. Es gibt bereits eine neue Situation: Die Künstlerehepaar Stragapede wollen der Stadt eine Skulptur fürs Bodenseeforum überlassen.

Blamage ist ein gutes Stichwort. Als die Tschechoslowakische Hussitische Kirche an Konstanz mit ihrer Absicht herantrat, ein Hus-Denkmal schenken zu wollen, schrammte die Stadt nah an der Peinlichkeit vorbei. Bei der Standortsuche war erst der Palmenhauspark in der Diskussion – fern der breiten Öffentlichkeit und mit Sicherheit nicht im Sinn von Künstlerin Adéla Kacabová, ihres Mentors Josef Moravec, Direktor der Steinmetzschule im tschechischen Horice, nicht von der Tschechoslowakische Hussitischen Kirche als Gönnerin und schon gar nicht des tschechischen Senats, der die Schirmherrschaft über das Projekt übernommen hatte. Das Thema hatte durchaus eine außenpolitische Relevanz. Damit alle Bürger und Gäste in den Genuss der Kunst kommen, hat eine eigens einberufene Kommission an der Laube als Standort auserkoren, gegenüber der Lutherkirche.

Nach wie vor hält Peter Müller-Neff (FGL) die Skulptur, eine von fünf in Städten mit Hus-Bezug, "unmöglich". Die Laube als Standort sei seiner Ansicht nach "aber okay". Und es könne eben nicht sein, dass man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schaue. Einerseits sei die Qualität der Arbeit entscheidend, andererseits aber auch der künftige Standort. Über genau diese Fragen soll sich künftig eine Kommission Gedanken machen. Sie soll bei der "Auswahl des zu verwirklichenden künstlerischen Entwurfs", so heißt es in der Ausschussvorlage, mitwirken. Anders gesagt: Will Konstanz ein Kunstwerk, das gratis ist, aber nicht gefällt?

Analog zum Gestaltungsbeirat, der über architektonische und städtebauliche Themen grübelt, soll Konstanz die "Kommission für Kunst im öffentlichen Raum" erhalten. Der Kulturausschuss hat sich am Dienstag einstimmig für die Ausarbeitung eines vorbereitenden Konzepts zur Gründung des Gremiums durch die Verwaltung ausgesprochen, der Haupt- und Finanzausschuss muss allerdings noch zustimmen. Mehr noch: Die Stragapedes müssen warten. Die noch zu findende Kommission soll über ihre Schenkungsangebot beraten und dem Kulturausschuss eine Empfehlung vorlegen. Bis dahin wird vermutlich noch viel Zeit ins Land verstreichen, solange werden keine "Welt-Menschen" am Bodenseeforum die Besucher begrüßen.

Wolfgang Müller-Fehrenbach sieht die Zeit am Ende angelangt, in der sich die Ausschussmitglieder als "Getriebene" fühlten. "Wir warten schon länger darauf", sagte der CDU-Stadtrat über eine Kunst-Kommission. Deren Zusammensetzung sei jedoch entscheidend, betonte Peter Müller-Neff und erhielt Unterstützung von Anselm Venedey (FWK), der forderte, das Gremium dürfe in seiner Größe nicht "unnötig aufgebläht" werden. Es solle die Aufgabe haben, die Kunst im öffentlichen Raum "in geordnete Bahnen zu lenken", hatte Bürgermeister Andreas Osner das Thema im Kulturausschuss anmoderiert. Der Wunsch nach einem Expertengremium sei aus seiner Sicht notwendig auch aus dem Grund: "Es gibt mehrere Angebote, die bei OB Burchardt auf dem Tisch liegen" – also nicht nur des Künstlerehepaars Stragapede.

Auf welche Gegenliebe die Empfehlungen der Kommission und schlussendlich des Kulturausschusses stoßen werden, wie Künstler auf Ablehnungen reagieren, wird sich zeigen. Anselm Venedey verbarg am Dienstag nicht, dass er Stragapedes "Welt-Menschen" am Bodenseeforum nicht sehen möchte. Michael Fendrich bezeichnete Ulrich Vogls Rad der Zeit am Rheintorturm als "Hamsterkäfig". Sein Fraktionskollege Heinrich Everke sagte bei der öffentlichen Präsentation noch: "Von mir aus können sie das hundert Jahre hängen lassen." Über Kunst lässt sich streiten. Oder nicht?

Öffentliche Kunst

Konstanz verschließt sich nicht der Kunst im öffentlichen Raum. Zahlreiche Beispiele zeigen dies. Dazu zählt die Hus-Skulptur an der Laube. Sie ist 2,80 Meter hoch und aus Sandstein. Ein Auswahlgremium aus Konstanz hatte sich für diesen Entwurf der Künstlerin Adéla Kacabová entschieden. Das Werk ist ein Beitrag der Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche zum Konziljubiläum und ist genau 600 Jahre nach seinem gewaltsamen Tod enthüllt worden. Der Reformator ist 1415 während des Konzils in Konstanz verbrannt worden. Die Skulptur steht an der Laube – dort, wo einst das Paradieser Tor thronte, durch das Hus in Richtung Scheiterhaufen schreiten musste. (phz)