Wie Beutefische helfen, Massenveranstaltungen zu kontrollieren, erklärt Wissenschaftler Jens Krause am Mittwochabend im Konzil.

Was haben die Bewegungen von Tiergruppen mit der Steuerung selbstfahrender Autos gemeinsam? Wie beeinflussen soziale Gruppen das tägliche Essverhalten? Welche kollektiven Entscheidungsprozesse liegen dem Finanzmarkt zugrunde? Diese Fragen eröffnen das Wissenschaftsjahr 2017 in Konstanz. Die Universität hat Forscher, die sich mit kollektivem Verhalten und Schwarmintelligenz befassen, nach Konstanz geladen, um neueste Erkenntnisse auf diesem Gebiet zu diskutieren und künftige Forschungsfragen gemeinsam auszuarbeiten.

In diesem Rahmen spricht auch der Berliner Wissenschaftler Jens Krause heute Abend öffentlich über die Strategien von Raubfischen, die auf die Jagd von Schwarmtieren spezialisiert sind, und schildert die Abwehrstrategien der Beuteschwärme. Seine Forschung zu Fischen und großen Gruppen habe immense Bedeutung für das Verständnis von großen Menschenmengen. Der renommierte Experte für Schwarmintelligenz, der laut einer Pressemitteilung der Universität Pionierarbeit auf dem Gebiet des kollektiven Verhaltens geleistet hat, glaubt, dass auch Massenveranstaltungen unter Berücksichtigung der menschlichen Schwarmintelligenz gut kontrolliert werden können. Nach dem Vortrag soll eine interaktive Demonstration die Wissenschaft zum Leben erwecken.

Die Konstanzer Universität hat die Forschung um kollektives Verhalten und Schwarmintelligenz als künftigen Schwerpunkt ausgemacht. Für 27 Millionen Euro entsteht auf dem Campus ein neues Forschungszentrum. 3000 Quadratmeter Fläche für die Erforschung von Gruppenbewegungen in Tiergemeinschaften. Das Centre on Visual Computing of Organismal Collectives (VCC) soll Experten der Kollektivforschung fachübergreifend zusammenführen und die Forschung in diesem Bereich vorantreiben.

"Das Schwarmverhalten der Fische. Interaktion zwischen Räuber und Beute" findet am Mittwoch, 4. Januar, ab 18 Uhr im Konzil statt. Der Eintritt ist frei.