Konstanz Vom Kinosessel aus mittendrin in den Kulissen der Met

Cinestar zeigt Inszenierungen mit großen Stars live aus der Metropolitan Opera New York.

Eine Operninszenierung in der New Yorker Met in Konstanz miterleben: Das kann ganz einfach sein: Man geht ins Kino Cinestar und sieht in Echtzeit eine Aufführung aus der berühmten Metropolitan Opera. Schon Monate im Voraus sind Karten zu Preisen zu erwerben, die weit unter echten, selbst günstigsten Operntickets liegen.

Im Kino-Foyer stellt man fest: Falsch gekleidet kann man nicht sein, denn von Jeans bis zu Kostüm oder Anzug ist alles dabei. Für annähernd echte Opern-Atmosphäre im Kinosaal sorgt dann die Met, deren Fernsehkameras schon vor Vorstellungsbeginn zeigen, wie sich um 13 oder 14 Uhr Ortszeit der riesige Zuschauerraum füllt. Wirkungsvolle Werbung für kommende Met-Inszenierungen wird ebenfalls eingeblendet. Während der Aufführung haben die Kameras immer den besten Platz: Der Blick der Kinobesucher geht von der Bühne ins Orchester, auf den Dirigenten, und, extrem herangezoomt, auf die Opernstars: Solche Spitzenplätze gibt es nicht mal für die realen Met-Besucher! Was große Musical-Häuser gerne mal gegen Aufpreis anbieten, gibt's in der Live-Übertragung aus der Met inklusive: Einen Blick während der Pausen hinter die Bühne, wo weltberühmte Sänger interviewt werden. Die Interviews sind allerdings immer in englisch und werden nicht übersetzt. Außerdem sieht und hört man, wie die Bühne für den nächsten Akt hergerichtet wird.

An der Met wird grundsätzlich in Originalsprache gesungen, aber der deutsche Text läuft als Untertitel immer mit, selbst wenn deutsch gesungen wird. Zudem erhält der Besucher kostenlose Programmzettel mit Angaben zur Inszenierung.

Die Saison 2016/2017 nähert sich mit einem Höhepunkt ihrem Ende: Eben war "Eugen Onegin" von Peter Tschaikowsky mit Anna Netrebko in der Hauptrolle zu sehen. Die Saison schließt am 13. Mai mit dem "Rosenkavalier" von Richard Strauss mit Elina Garanca. In der Saison 2017/2018 bringt die Met wieder zehn Opern (immer samstagabends) in 70 Ländern ins Kino, darunter so zugkräftige Titel wie Mozarts "Zauberflöte" und "Così fan tutte", Puccinis "Tosca" und "La Bohème", aber auch moderne und weniger gespielte Opern. Start ist am 7. Oktober mit "Norma" von Vincenzo Bellini.

Besucherstimmen zur Oper im Kino

Günther Merk, begeisterter Konstanzer Musikliebhaber und Dauerbesucher der Met-Oper, lässt seit Jahren fast keine Aufführung aus und schwärmt: "Wo sonst kann man so tolle Inszenierungen mit so berühmten Sängern sehen und hören? Und diese Atmosphäre, wenn man im riesigen Zuschauerraum in die Ränge hinaufblickt und in den Pausen auf der Bühne beim Umbau dabei ist!"

Ruth Frenk, Konstanzer Gesangspädagogin, genießt außer den phänomenalen Stimmen der Sänger die Vorzüge des Live-Charakters gegenüber einem gedrehten Opernfilm und denkt dabei auch an ihren Beruf: "Die Naheinstellung der Kameras, die Atmung und Mundstellung der Sänger beobachten lässt, ist auch für meine Schüler lehrreich."

Horst Sund, früherer Rektor der Uni Konstanz, freut sich: "Als Opernfreund bin ich schon seit drei Jahren Abonnent der Met im Kino und tief beeindruckt von den Inszenierungs- und Sängerqualitäten und auch ihren auffallenden Schauspielkünsten.

Dass auch der günstige Eintrittspreis ein Argument für den Opernbesuch im Kino ist, beweist der fast immer ausverkaufte große Kinosaal.