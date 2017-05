Konstanz Vom Güterbahnhof zum Wohnquartier: In Konstanz gibt es ein neues Paradebeispiel für den Städtebau

Wohnungen für 1800 Menschen, Läden und ein Café: Mit einem Fest setzt die Stadt den Schlusspunkt unter eines der größten Sanierungsprojekte der vergangenen Jahre. Und zeigt: Fördermittel von Land und Bund hatten einen großen Effekt.

Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren rasant verändert. Am augenfälligsten ist die Stadtentwicklung in Petershausen. Das Areal, das sich noch vor wenigen Jahren als schmuckloser Güterbahnhof darstellte, ist heute ein lebendiges Wohnquartier und bietet mit dem am Samstag eingeweihten Alemannenplatz Aufenthaltsqualität für Anwohner und Besucher. Es ist in der Tat ein Paradebeispiel für Stadtentwicklung, das die Stadt Konstanz am Tag der Städtebauförderung im Rahmen eines kleinen Quartierfestes gezielt in den Mittelpunkt rückte. In einem Konzeptheft der Architektenkammer werde Petershausen als kommunales Beispiel der Zukunft vorgestellt, berichtete Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn, der an diesem Beispiel deutlich machte: "Konstanz spielt ganz vorne mit."

Sanierungsgebiete seien gleichbedeutend mit Wohnungsbauprogrammen, so Karl Langensteiner-Schönborn, der sofort Fakten präsentierte. Während der Güterbahnhofs-Ära lebten 90 Bewohner in dem Gebiet. Nach Abschluss der Sanierung werden etwa 1800 Menschen in dem Quartier wohnen. Südlich der Bahnlinie werden dann 628 Wohneinheiten und zehn Gewerbeeinheiten, auf der Nordseite der Gleise 43 Wohneinheiten, 142 Studentenwohnungen, 18 familiengerechte Wohnungen sowie vier Gewerbeeinheiten erstellt worden sein, so der Baubürgermeister.

Wie wichtig Städtebauförderung ist, machte Karl Langensteiner-Schönborn deutlich; eine derartige Förderung löse nämlich das Mehrfache an Investitionen aus. Drei Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land seien dem Sanierungsgebiet Petershausen zu Gute gekommen. "40 Millionen Euro hat die Stadt investiert und die Wobak 30 Millionen Euro", rechnete Langensteiner-Schönborn, der auch das Zutun privater Grundstückseigner würdigte.

Etwas kahl, aber gut genutzt

Sinnbildlich wurde der etwa 30 auf 60 Meter große Alemannenplatz – zentral im Neubaugebiet über einer Tiefgarage zwischen den Häusern Bruder-Klaus-Straße 8 und 10 gelegen – eingeweiht. Der urbane Platz wurde mit Ölweiden, welche mit Lavendel und Gräsern unterpflanzt sind, gestaltet. Funktionales, wie beispielsweise überdachte Fahrradabstellplätze, aber auch Spielelemente, wie das "Trampolin, das die Kinder lieben", wurden hier realisiert. Karl Langensteiner-Schönborn wies aber auch auf das Café und den Friseur hin, denn: "Eine öffentliche Nutzung im Erdgeschoss der Häuser ist wichtig. Das macht ein Quartier erst lebenswert." "Schönes, puristisches Design", sagte Christian Millauer von der Bürgergemeinschaft Petershausen über die Platzgestaltung. Die Bürgergemeinschaft hätte sich im Vorfeld sehr engagiert, sich manches aber etwas anders gewünscht. "Wir hätten gerne eine Wiese und damit mehr Grünflächen gehabt", so Millauer. Doch wie von den Anwohnern während des Festes zu hören war, werde der Alemannenplatz gleichwohl sehr gut angenommen und sei sehr belebt.

Mit der Einweihung des Platzes sind die Baumaßnahmen in Petershausen aber längst nicht abgeschlossen. Im Gegenteil: "Es gibt noch viel zu tun", so Karl Langensteiner-Schönborn, der ausdrücklich die grundlegende Sanierung des Kinder-Kulturzentrums (Kikuz) Raiteberg "als großes Leuchtturmprojekt" nannte. Am heutigen Montag nimmt das Kikuz-Team seine Arbeit in den Übergangsräumen im Taborweg 36 auf. Die Arbeit im Altbau hat bereits begonnen. "Es wird grundlegend saniert und aufgestockt", erläuterte Alfred Kaufmann, Leiter des Sozial- und Jugendamtes. Durch die Erweiterung wird das Kikuz durch eine Kindertagesstätte ergänzt. Im Untergeschoss werde es einen Raum für die Elternarbeit der Kindertagesstätte und des Kikuz geben, welche aber auch dem Quartier als Veranstaltungsraum zur Verfügung gestellt werde, so Kaufmann. Voraussichtlich Anfang des Jahres 2019 kann das Kikuz seine Arbeit im grundsanierten Haus wieder aufnehmen.

Der Platz

