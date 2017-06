Konstanz Volltrunkener schläft vor Konstanzer Disco im eigenen Erbrochenen

Nach dem Erwachen pöbelte der 21-Jährige gleich gegen die Polizei.

In seinem Erbrochenen liegend und nicht ansprechbar wurde am Donnerstag, gegen 1.30 Uhr, ein 21-Jähriger auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße aufgefunden. Noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes erwachte der alkoholisierte Mann, zeigte sich gegenüber der Polizeistreife uneinsichtig und aggressiv und sollte deshalb in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war der junge Mann aber zeitweise nicht mehr ansprechbar, weshalb ihn der Rettungsdienst vorsorglich in das Krankenhaus einlieferte. Der Transport musste von der Polizei begleitet werden, da der Betrunkene immer wieder zu sich kam und sofort aggressiv reagierte. Im Krankenhaus konnte er schließlich von dortigen Mitarbeitern beruhigt werden und anschließend zur Beobachtung aufgenommen werden.