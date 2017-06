vor 4 Stunden SK Konstanz Volltrunkener schläft vor Konstanzer Disco im eigenen Erbrochenen und pöbelt Polizei an

In seinem Erbrochenen liegend und nicht ansprechbar wurde am Donnerstag, gegen 1.30 Uhr, ein 21-Jähriger auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße aufgefunden.