Konstanz Volksbund Kriegsgräberfürsorge hat Nachwuchssorgen

Dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge ist die Geschichts-Vermittlung an Jugendliche ein zentrales Anliegen. Doch gerade in Schulen findet er immer weniger Unterstützung.

Bei einem Spaziergang über den Konstanzer Friedhof sind sie kaum zu übersehen: Ordentlich aufgereihte, schlichte graue Kreuze und Grabplatten, mit schmucklosen Inschriften und gepflegten Blumenbeeten – die Kriegsgräber der Gefallenen der beiden Weltkriege. Knapp 100 beziehungsweise 70 Jahre nach Kriegsende wird aber die Generation derer, die einen der beiden Weltkriege direkt, durch Erzählungen von Teilnehmern oder eine schwere Nachkriegszeit erlebt haben, immer kleiner. Der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, der sich auch heute noch im Auftrag der Bundesregierung in über 40 Ländern für die Erhaltung und Pflege von Kriegsgräberstätten einsetzt und beratend für die Kriegsgräber im Inland zuständig ist, bekommt das deutlich zu spüren.

Durch den Generationenwechsel haben sich die Aufgaben und Ziele des Vereins verändert und neu ausgerichtet: "Unsere Friedhöfe werden von Angehörigenfriedhöfen zu Besucherfriedhöfen. Wir müssen diese Friedhöfe erklären. Die Leute besuchen dann nicht mehr den Vater, sondern sie besuchen eine Kriegsgräberstätte und die Kriegsgräber erhalten den Auftrag, für den Frieden einzustehen", erklärt Oliver Wasem, Geschäftsführer des Bezirksverbandes Südbaden-Südwürttemberg. Der Ausbau der Bildungs- und Jugendarbeit steht daher auch unter dem 2017 neu gewählten Präsidenten Wolfgang Schneiderhan ganz oben auf der Agenda der humanitären Organisation.

Sebastian Steinebach, hauptamtlicher Bildungsreferent beim Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, ist es ein besonderes Anliegen, die Ereignisse des Ersten und Zweiten Weltkriegs für Jugendliche so greifbar wie möglich werden zu lassen. Neben Unterrichtsbesuchen bietet er "Lerngänge" an, bei denen er mit Schülern Friedhöfe oder Denkmäler besichtigt. Damit will er die oftmals sehr theoretischen Inhalte aus dem Geschichtsunterricht mit einem lokalen Bezug anschaulich machen und das Geschichtsinteresse wecken. Jedoch nicht nur in der eigenen Stadt, sondern auch auf den ehemaligen europäischen Kriegsschauplätzen möchte der Verein Geschichte für die Schüler lebendig werden lassen. Dafür sind die vielen internationalen Jugendbegegnungen gedacht, die der Volksbund für junge Menschen im Alter von 16 bis 22 Jahren in den Sommermonaten in der Nähe von europäischen Kriegsgräberstätten oder ehemaligen Schlachtfeldern organisiert.

Eine der ersten Schulen, die an einer solchen deutsch-französischen Jugendbewegung teilgenommen hat, war 2015 die Zeppelin-Gewerbeschule aus Konstanz. In sogenannten Workcamps beschäftigen sich die Teilnehmer zum Beispiel über Feldpostbriefe mit Einzelschicksalen deutscher Soldaten, besuchen Kriegsgräberstätten und vergleichen unterschiedliche europäische Erinnerungs- und Gedenkkulturen. Darüber hinaus tragen die jugendlichen Teilnehmer aber vor allem dazu bei, ehemalige Kriegsschauplätze, wie den Hartmannsweilerkopf in den Vogesen, möglichst authentisch zu restaurieren. Damit werden sie auch für Touristen mit einer leichten Gehbehinderung zugänglich gemacht. "Unser Ziel ist es, Erinnerungskultur mit etwas Praktischem zu verknüpfen und aus der Vergangenheit etwas für die Gegenwart und die Zukunft zu lernen", erklärt Sebastian Steinebach.

Trotz der vielfältigen Angebote für Jugendliche ist die Gewinnung von Nachwuchs zunehmend zur Herausforderung geworden, besonders an Konstanzer Schulen. Nach Aussagen von Sebastian Steinebach seien nur wenige Schulen bereit, sich für Projekte des Volksbundes zu engagieren. Auch bei der jährlichen Spendensammlung im November, die eine wichtige Stütze für die Finanzierung des Vereins darstellt, suchen die Ehrenamtlichen händeringend nach Schulen, die sich beteiligen. "Wenn Herr Steinebach oder ich an Schulen unterrichten und vorstellen, was wir machen und wofür unsere Arbeit steht, sind die Schüler relativ schnell begeistert und erkennen auch, dass das, wofür gesammelt werden soll, Sinn macht. Aber heutzutage dann auch die Lehrer und Eltern zu überzeugen, ist ganz schön schwierig", stellt Oliver Wasem fest. Die Konkurrenz zu anderen Vereinen sowie die engen Bildungspläne und die Ganztagesbetreuung in Folge des G8-Modells komme erschwerend hinzu. In Konstanz sammelt seit drei Jahren keine Schule mehr für die Arbeit des Volksbundes. "Das ist eher ungewöhnlich, aber es hat sich einfach so ergeben und wir konnten bisher auch keine wieder überzeugen, für uns zu sammeln", äußert Wasem. Durch jahrelange Erfahrung weiß er aber auch, wie wichtig es vor allem für die letzten Zeitzeugen der Kriege ist, die Aufgabe in engagierte Hände weiterzugeben.

Der Volksbund in Zahlen

Der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge hat sich 1919 als Bürgerinitiative gegründet, um die Angehörigen der Gefallenen der beiden Weltkriege zu betreuen sowie die 832 mit der Zeit entstandenen Kriegsgräberstätten im Ausland zu pflegen und zu erhalten, auf denen rund 2,7 Millionen Kriegstote ruhen. Allein in Baden-Württemberg gibt es über 70 000 Kriegsgräber. Heute noch erhält der Verein pro Jahr 30 000 Suchanfragen über den Verbleib von Angehörigen, die aus den Kriegen nicht zurückgekehrt sind.