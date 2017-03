Konstanz Volksbank Konstanz schafft in schwierigem Umfeld ein kräftiges Wachstum

Genossenschaft: Die Volksbank hat 16 000 Mitglieder. Diese Genossen erhalten eine Dividende. Sie liegt bei der Volksbank Konstanz bei vier Prozent. Während andere Volksbanken die Ausschüttungen kürzen, soll es in Konstanz bei der vergleichsweise hohen Rendite bleiben. Allerdings können Kunden nicht in beliebiger Höhe Geschäftsanteile kaufen.

Mittelstand: Wichtigste Kunden der Volksbanken sind Privatleute, Handwerker und Mittelständler. Die Volksbank Konstanz kann laut Gesetz Einzelkredite bis zur Höhe von 25 Millionen Euro gewähren. Diese Schwelle sei aber bei keinem Kunden erreicht, so Vorstand Roger Winter. Es sei auch in Zukunft möglich, „alle vertretbaren Kreditwünsche zu bedienen“.

Regionalität: Investmentbanking und internationale Finanztransaktionen gehören nicht zum Kerngeschäft einer Volksbank. Stattdessen will sie die Sparer und Kreditnehmer in der Region versorgen. Und sie betont, dass sie viel an die Region zurückgibt. Steuern der Bank, Steuerleistungen der Mitarbeiter, Kaufkraft durch Gehälter, Aufträge an Unternehmen sowie Spenden und Sponsoring summierten sich laut Volksbank Konstanz im Jahr 2016 auf 12,5 Millionen Euro.