Konstanz Vier gute Gründe, zum Konstanzer Chorfestival zu gehen

Am 7. Juli geht es mit einer A-Cappella-Nacht los: Das Konstanzer Chorfestival bietet Konzerte für jeden Geschmack. Zu Hören sind Weltstars der Vokalmusik ebenso wie Ensembles aus der Region.

Mal poppig-jazzig, mal romantisch, mal hochklassisch und mal auf internationalem Niveau: Wenn Michael Auer über das kommende Konstanzer Chorfestival spricht, ist er selbst restlos begeistert. An vier Abenden bietet es vier Konzerte, die unterschiedlicher kaum sein könnten – obwohl jedes Mal die gesungene Musik im Vordergrund steht und jedes Mal der künstlerische Anspruch hoch ist. "Wir haben uns bewusst für Programme und Künstler entschieden, die jeder ein ganz besonderes Publikum ansprechen", sagt Auer, der den Trägerverein des seit 2010 bestehenden Festivals leitet, "denn wir wollen so viele Menschen wie möglich von Vokalmusik begeistern."

Wie gut das gelingt, zeigt ein Blick ins Jahr 2010. Michael Auer, der Leiter des Konstanzer Kammerchors, Claus Gunter Biegert, der Kantor an der Lutherkirche, und Steffen Schreyer, der Münsterchordirektor, setzen sich zusammen und haben eine Idee: Mit einem neuen Festival wollen sie die Zusammenarbeit der Konstanzer Chöre untereinander fördern, die vielgesichtige Chorszene in Stadt und Region voranbringen und eine größere Öffentlichkeit für die Chormusik gewinnen. Aus einer Idee wird in den Folgejahren eine Institution, und schnell gewinnen die drei breite Unterstützung. Mit 16 Chören läuft 2012 die erste Chornacht an vielen gleichzeitig bespielten Orten ab. "Wir machen das alle zwei Jahre, also 2018 wieder", sagt Michael Auer.

Stattdessen gibt es dieses Jahr eine Premiere der anderen Art. Bei der A-Cappella-Nacht treten vier Ensembles auf, die bewusst auch all jene ansprechen, die es mit Klassik sonst nicht so haben. Die seit 2015 verfolgte Öffnung hin zu Jazz und Pop ist für Michael Auer ein Weg, der Chormusik neue Zuhörer zu erschließen: "Da geht es echt ab", sagt er über den Eröffnungsabend des Festivals. Mit vier sehr verschiedenen Programmen von sehr verschiedenen Künstlern sieht er die Orientierung in die Breite als gesichert an.

Aber warum verpflichten Festival-Organisatoren Vokalensembles von auswärts, wo es doch so viele Chöre in Konstanz gibt? Professionelle Chöre nach Konstanz zu holen, sei eine wichtige Bereicherung im Konzertkalender, sagt Michael Auer. Und: "Die Welt hört nicht hinter Allensbach auf." Gerade in einer Stadt mit so vielen aktiven Musikern sei es richtig und wichtig, auch einmal Weltstars wie das Hilliard Ensemble, Chanticleer oder die King's Singers (sie alle waren in den vergangenen Jahren zu Gast) zu präsentieren. Für dieses Jahr haben Auer, Biegert und Schreyer das Ensemble Singer Pur verpflichtet; das Sextett machte zuletzt mit seinen Volksliedbearbeitungen Furore.

Dass das Konzertangebot in Konstanz deutlich größer geworden ist und auch ein ambitioniertes Chorfestival um Aufmerksamkeit und Besucher kämpfen muss, das räumt Michael Auer freimütig ein. Doch gerade in der Touristen-Hauptsaison habe es bis vor wenigen Jahren kaum Musik-Angebote gegeben, und inzwischen spreche das Chorfestival auch Musikfans aus der weiten Region an. Dass mit Reihen wie dem Chorfestival lokalen Ensembles das Leben noch schwerer gemacht wird, glaubt Auer dann auch nicht: "Wir machen doch mit unserem Festival die beste Werbung für die Vokalmusik, die man sich vorstellen kann."

Hier gibt es Karten

Für die vier Konzerte des Chorfestivals gibt es die Karten jeweils getrennt. Sie kosten je nach Konzert und Platz zwischen 18 und 42 Euro. Vorverkauf bei Buch-Kultur Opitz, St.-Stephans-Platz 45. Die Abendkasse öffnet 45 Minuten vor Beginn. 15 Minuten vor Konzertbeginn zahlen Schüler, Studenten und Azubis nur sieben Euro für alle noch verfügbaren Plätze. (rau)Informationen im Internet:

www.chorfestival-konstanz.de