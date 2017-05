Konstanz Vier Wallhauser sprechen über ihr Bergfest

Robin Oberbeck, Berthold Riedle, Sigrid Süss-Egervari und Manfred Hierling sind eng mit dem Wallhauser Bergfest verbunden. Warum, erzählen sie hier.

Am kommenden langen Wochenende richtet der Musikverein Dettingen-Wallhausen das traditionelle Bergfest oberhalb von Wallhausen aus. Der SÜDKURIER hat mit vier Menschen gesprochen, die in besonderer Weise mit dem Bergfest verbunden sind.

Robin Oberbeck, Beirat und Hornist, nennt als Grund für die Mitarbeit im Organisations-Team: "Die Planstelle war offen." Es gebe keinen Chef, aber die Wortführung liege bei ihm – zumindest in der Vorbereitungszeit. Am Festwochenende werde er von Hans-Peter Kärcher unterstützt, der dann für den Ablauf zuständig sei. An der seiner Aufgabe gefällt ihm, dass er etwas bewirken und verändern kann und er versucht Dinge nachhaltig zu verbessern. "Ich profitiere von Brunos Erfahrung", erklärt er. Der Vorsitzende Bruno Okle hat seit Jahrzehnten das beliebte Fest verantwortlich mitorganisiert. Eine besonders schwierige Herausforderung habe sich bisher nicht herauskristallisiert, berichtet Oberbeck. "Das Gesamtpaket ist aufwändig und frisst Zeit", erläutert er. "Wir müssen uns jedes Jahr mehr strecken", benennt er die immer mühseligere Personalsuche. "Gut sei, dass er nicht für die Füllung des Dienstplans zuständig sei, sondern der stellvertretende Vorsitzende Philipp Okle, betont Oberbeck. "Ich habe mittlerweile einen guten Kumpel eingebunden, der am Donnerstagabend an der Bar mithilft. Der ist nicht im Musikverein, da er komplett unmusikalisch ist", erklärt er. "Es macht einfach Spaß sich dort oben zu treffen", erzählt Robin Oberbeck von Reiz des Festes. Er treffe dort Kumpels oder Bekannte, die er übers Jahr nicht so häufig sieht, und man kann zusammen ein Bierchen trinken. "Ohne Bergfest würde mir was fehlen", sagt er nachdrücklich.

Berthold Riedle ist Stammgast des Bergfestes. Für ihn gibt es dafür viele Gründe. Es sei das erste Freiluftfest im Jahr und es biete eine fantastische Aussicht auf den Überlinger See. Es sorge für gute Laune, viel Inspiration und Wohlfühlhormone. "Ich treffe Leute, die ich lange nicht gesehen habe", ergänzt er. Außerdem sieht er seinen Besuch als Unterstützung für den Verein. Die schöne Blasmusik gefällt ihm. "Ich weiß, auf was ich mich einstellen kann und die Bratwurst schmeckt dann nochmal so gut", erklärt er. Als Kind sei er mit seiner Mutter bereits an Bergfest gekommen. Er erinnert sich daran, dass einst eine Betonplatte als Tanzfläche diente. Eine eindrückliche Erinnerung sei das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1974. Damals habe es noch kein Zelt gegeben, berichtet Riedle. Das Spiel wurde auf Fernsehern übertragen. "Die Atmosphäre war toll, für einen zehnjähren Bub war das eine feine Sache. Wenn ich nicht senil werde, erinnere ich mich mit 120 noch dran", erklärt er. Auch an die Gruppe Länderbuben aus Allensbach erinnert er sich. Die hätten immer für eine gute Stimmung gesorgt. Berthold Riedle wird dieses Jahr wieder eine Nachwache übernehmen. "Wenn es kalt ist, nimmt die Nacht kein Ende", erzählt er. Bei gutem Wetter freue er sich auf einen schönen Sonnenaufgang und das Vogelgezwitscher.

Sigrid Süss-Egervari ist Pfarrerin und sagt: "Es ist das zehnte Mal, dass wir einen ökumenischen Zeltgottesdienst beim Bergfest feiern." Dieses Jahr wird sie ihn erstmals gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer Armin Nagel gestalten. "Zu zweit hat das eine ganz hohe Bedeutung, weil es uns gegenseitig etwas gibt und etwas Verbindendes und Ermutigendes darstellt", sagt sie nachdrücklich. Dies sei zudem eine schöne Gelegenheit, um auch auf andere zu hören. "Wir bereiten uns gemeinsam vor", erzählt sie. Im Zelt da müsse sich die Alltagstauglichkeit des Glaubens zeigen und beweisen. "Das Wort muss stärker tragen", erklärt Süss-Egervari. Den Wallfahrtspsalm werden sie als Dialogpredigt gestalten. "Mir ist wichtig, ein sehr klares Thema für die Predigt zu finden und nicht verwickelte theologische Gedanken, sondern eine biblische Botschaft mit einfachen Worten, klar und deutlich", erläutert die Pfarrerin. Der Musikverein habe 2008 gefragt, ob sie einem ökumenischen Gottesdienst gestalten wolle. "Die Chance wollten wir nutzen", erzählt sie. Dies sei eine gute Gelegenheit für Menschen, die sonst nicht selbstverständlich in die Kirche gehen würden. Es sei reizvoll, dass bei einem Fest etwas Spirituelles geboten werde.

Manfred Hierling hilft seit 43 Jahren beim Bergfest mit. Mit 14 Jahren sei er zur Jungmusik gekommen und habe nach zwei Jahren aufgehört. "Blechmusik war nie mein Thema", sagt er bestimmt. Und so ist es bis heute geblieben. Für seinen Vater Urban sicher keine gute Entscheidung, hatte jener den Musikverein doch rund zwei Jahrzehnte als Dirigent geleitet. Etliche Jahre half er mit seiner Ehefrau in der Bar. Dann fing er an, parallel dazu für den Donnerstag und Sonntag Eintopf zu kochen. Nach dem Barbetrieb sei er oft spät nachts heimgekommen und früh am Morgen in die Wurstküche gegangen, um das Essen vorzubereiten. "Der Eintopf ist super gut gelaufen", erinnert sich der 62-Jährige. "Viele Besucher seien nur deswegen gekommen." An der Bar habe er irgendwann aufgehört, den Eintopf aber rund 25 Jahre lang gekocht. Als eine jüngere Generation die Vereinsführung übernahm, habe das als zu altbacken gegolten. "Seither stehe ich donnerstags und sonntags zu Mittagszeit am Fleischgrill. Ich bin drauf aus, dass was los ist", erzählt Hierling.

Das Bergfest

Das Bergfest auf den Fohrenbühl oberhalb von Wallhausen findet dieses Jahr am Donnerstag, 25. Mai (Christi Himmelfahrt), Samstag, 27. Mai, und Sonntag, 28. Mai, statt. Am Donnerstag öffnet das Fest um 11 Uhr, am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr. Festende ist am Sonntag um 17 Uhr.

Das Programm: www.mv-dettingen-wallhausen.de