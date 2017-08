Konstanz Vielfalt der Kulturen

Interkulturelle Woche mit großem ProgrammAfrika-Festival Awoli ist wieder dabei

Konstanz – Diese Zahl spricht für sich: Rund 15 Prozent der Konstanzer Bevölkerung sind Ausländer. Italiener, Kroaten, Türken, Russen, Syrer, Marokkaner und viele weitere Nationen geben der Stadt einen internationalen Charakter. Studierende aus unterschiedlichen Ländern und in den vergangenen Jahren nach Konstanz gekommene Geflüchtete erweitern diesen Kreis. Um einen Einblick in die Kulturen zu geben, um das friedliche Miteinander zu befördern und Verständnis für einander zu schaffen, setzt Konstanz auf die Interkulturelle Woche. Sie ist fester Bestandteil des jährlichen Veranstaltungskalenders. Auftakt ist am 18. September.

Diese Aktionswoche, vielmehr handelt es sich um Aktionswochen, verdeutlichen auch, wie ernst es vielen Organisationen, Einrichtungen, Initiativen und Behörden mit Toleranz und Integration ist. Die Liste der Veranstalter ist lang, die sich mit Programmpunkten beteiligen. Es ist eine Mischung aus Kultur, Musik und Kunst, um die Vielfalt der verschiedenen Kulturen erfahrbar zu machen. Am Montag, 18. September, geht es mit der Lesung von Bernadette Conrad und Usama Al-Shahmani los. Der Literaturwissenschaftler war aus dem Irak geflüchtet und traf auf die Enkelin eines polnischen Soldaten. Aus dem über viele Monate hinweg geführten Dialog über Herkunft und Heimat, Diktatur und Flucht und Ankommen in der Fremde, entstand ein gemeinsames Buchprojekt mit dem Namen "Die Fremde, ein seltsamer Lehrmeister". Die Autoren lesen um 19 Uhr im Seniorenzentrum, der Eintritt ist kostenfrei.

Die eigentliche Auftaktveranstaltung ist am 23. September in der Nachbarstadt. Denn: Es ist nicht nur die Konstanzer, sondern auch die Kreuzlinger Interkulturelle Woche. Im Trösch an der Hauptstraße 42 spielen ab 20 Uhr zwei Trios, eines aus dem Schweizer Alpstein, das andere mit Wurzeln im Osten bringt Klezmer, Klassik und Polka mit. In den Tagen zuvor zeigen Konstanzer Kinos Filme, die sich mit der Schönheit Namibias, aber auch mit dem syrischen Bürgerkrieg befassen.

Kunst spielt ebenfalls eine große Rolle. Ausstellungen stellen die Kulturen in den Mittelpunkt. Die äthiopisch-deutsche Künstlerin Yenatfenta Abate reflektiert in Sankt Johann von 25. September bis 1. Oktober in ihren Werken beide sie prägenden Kulturen. Zum zweiten Mal gibt es das afrikanische Festival Awoli von 29. September bis 1. Oktober am Münsterplatz und Pfalzgarten. Unter dem Motto "One world, many cultures" sollen die Werte, die Kultur und die Lebensfreude des schwarzen Kontinents erlebbar werden: mit Basar, Kinderprogramm, Musik, Theater, Diskussion und Workshops. Abschluss der Interkulturellen Woche ist mit einem Tag der offenen Tür in der Mevlana-Moschee am Dienstag, 3. Oktober, 10 bis 18 Uhr; wobei es in den Tagen danch weitere Veranstaltungen gibt.

Das ist in der Woche geboten

Die wichtigsten Programmpunkte bei der Interkulturellen Woche: