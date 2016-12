Konstanz Vielfältig ins kommende Jahr: Neue Angebote im Konstanzer Seniorenzentrum

Das Seniorenzentrum Bildung und Kultur stellt sein neues Programm für das Frühjahr 2017 vor. Großes Thema ist die Erweiterung der Öffnungszeiten des Parkcafés. Dieses wurde auch bei der Besucherbefragung angesprochen, deren Ergebnisse im April vorgestellt und diskutiert werden sollen.

Ein gemütlicher Plausch, ein vergnügliches Spiel oder nur eine heiße Tasse Kaffee – für all das steht das Parkcafé des Seniorenzentrums, das Herzstück, wie Leiterin Sybille Gehring es nennt. Dabei hat das Seniorenzentrum an der Oberen Laube noch viel mehr zu bieten: Konzerte, Vorträge, Lesungen, Ausflüge und Kurse aller Art für jeden.

Neben alt Bewährtem sind auch neue Ideen entstanden und in das Programm für das Frühjahr 2017 eingeflossen, wie beispielsweise die Reihe "Jung und Alt". In verschiedenen Kursen sollen sich Generationen austauschen und gemeinsame Erlebnisse teilen. An drei Freitagen im April helfen Studenten der HTWG Senioren beim Bedienen von Smartphones und Tablets. Sie zeigen ihnen, wie sie ihren Enkeln und Freunden eine Nachricht oder ein Foto schicken und Apps nutzen können. Dazu ist allerdings eine Anmeldung dringend notwendig, weist Gehring auf den Anmeldestart am Mittwoch, 18. Januar, um 9 Uhr, hin. "Wir haben immer einen großen Ansturm", erklärt sie. Ein weiteres generationenübergreifendes Angebot findet am Donnerstag, 29. Juni, am neuen Schänzle-Bewegungsparcours statt. Dort können Senioren mit Sportstudenten und Kindern des Kinderkulturzentrums (Kikuz) die Geräte ausprobieren.

Das Thema Gesundheit gewinnt im zunehmenden Alter an Bedeutung und ist daher fester Bestandteil des Programmes, das eigentlich für alle Konstanzer offen steht, aber überwiegend von Senioren genutzt wird. Ab 2017 bietet das Seniorenzentrum einen lateinamerikanischen Tanzkurs, Hatha-Yoga und Feldenkrais an. Aber auch andere Themen sind den Besuchern wichtig. So gibt es ein politisches Frühstück, bei dem über allgemeine oder aktuelle Geschehnisse diskutiert wird, oder kreative Runden, wie der Stricklieseltreff. Auch Konzerte, Lesungen und Filme sind gut besucht. Jeweils einen Termin möchte Sibylle Lepschi dabei besonders hervorheben: Am Sonntag, 22. Januar, spielt das Quintetto Animato um 16 Uhr klassische Werke von Mozart, Schubert und Mendelssohn. Am Donnerstag, 9. März, macht Schauspielerin Anna Hertz eine szenische Lesung, ähnlich wie ein Memory-Spiel. Dabei stellt sie im Rahmen des internationalen Frauentages bekannte Schriftstellerinnen vor. Am Dienstag, 14. Februar, stellt Karlheinz Kunzweiler seinen Film "Jugendjahre in Konstanz" und seine damit verbundenen Geschichten aus alten Dokumentationen der Familie vor.

"Das Programm ist immer so vielseitig wie unsere Besucher", sagt Sibylle Lepschi, die gemeinsam mit Sybille Gehring das Seniorenzentrum leitet. Zu dessen Team gehören mittlerweile 20 ehrenamtliche Helfer. Ohne sie wären viele Angebote gar nicht möglich. "Für die Erweiterung der Öffnungszeiten des Parkcafés, wie es sich viele Besucher wünschen, bräuchten wir aber mehr Personal", beklagt Gehring. Das war auch Thema einer durchgeführten Besucherbefragung. Diese wird 2017 ausgewertet. Aber erst wird der Start ins neue Jahr gefeiert: Am Dienstag, 24. Januar, lädt das Seniorenzentrum ein, ab 15 Uhr zur Musik vom Klinghoff-Duo zu feiern. Schauspieler Jörg Wenzler wird zudem Texte von Wilhelm Busch rezitieren. Für Sybille Gehring ist die Neujahresfeier jetzt schon der Höhepunkt des kommenden Jahres: "Ich freue mich immer sehr darauf, mit unseren Gästen gemeinsam den Start ins neue Jahr zu feiern." Vielleicht darf es dann statt dem Kaffee mal ein Gläschen Sekt sein.



Die Besucherbefragung

Zur Weiterentwicklung des Konzepts führte das Seniorenzentrum Bildung und Kultur vom 24. Oktober bis zum 9. Dezember eine Besucherbefragung durch. Diese enthielt unter anderem Fragen zum Programm und zur Erweiterung der Öffnungszeiten. Anfang 2017 wird sie mit dem städtischen Hauptamt für Statistik und Wahlen ausgewertet.

Am Donnerstag, 6. April, 15 Uhr, lädt das Seniorenzentrum an der Oberen Laube 38 zur Präsentation der Ergebnisse ein. Im Parkcafé soll anschließend bei Kaffe und Kuchen darüber diskutiert werden. Gäste sollen sich aktiv einbringen, um Ziele und Lösungen zu finden.

Das neue Programmheft ist unter anderem im Rathaus, Bürgerbüro, Kikuz und Seniorenzentrum erhältlich und auf www.konstanz.de einsehbar. (pmp)