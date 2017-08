Konstanz Viele Diesel in der städtischen Flotte: Konstanz ist von Technologiewandel noch weit entfernt

Der kommunale Fuhrpark von Konstanz setzt bisher fast ausschließlich auf herkömmliche Technik. Und viele Nutzfahrzeuge entsprechen überdies nur sehr alten Umweltnormen. Wie die Mobilität künftig umweltfreundlicher werden soll, das können bisher vor allem die Stadtwerke beantworten.

Im Fuhrpark der Stadt Konstanz ist noch nicht viel von einem Schritt zu neuen Antriebstechnologien zu erkennen. Eine Auswertung über die Fahrzeuge von Kernverwaltung, Technischen Betrieben, Entsorgungsbetrieben und Stadtwerken zeigt eine klare Vorherrschaft von Dieselmotoren. Abgesehen von einigen E-Fahrrädern spielt auch die Elektromobilität kaum eine Rolle: Lediglich drei von 219 Fahrzeugen sind voll elektrisch angetrieben. Während in Bayern die Kommunen vor dem Hintergrund drohender Diesel-Fahrverbote nach zahlreichen Medienberichten einen schnellen Ausstieg aus der Diesel-Technologie anstreben, gibt es in Konstanz lediglich langfristige Überlegungen. Walter Rügert, Pressesprecher der Stadtverwaltung, erklärt auf Anfrage: "Die Verwaltung erarbeitet zur Zeit eine neue Strategie zur Beschaffung von Fahrzeugen. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob die Dienstfahrten vor Ort künftig ausschließlich mit Elektrofahrzeugen vorgenommen werden."

Auf Bitten der SÜDKURIER-Lokalredaktion haben neben der Kernverwaltung auch Tochterbetriebe der Stadtverwaltung Transparenz über die Umwelteigenschaften ihrer Fuhrparks hergestellt. Die Auswertung der mühsam zusammengetragenen Daten zeigt nicht nur die Übermacht der Diesel-Fahrzeuge. Vor allem Transporter und Lastwagen der Technischen Betriebe entsprechen oft nur den alten Umweltnormen Euro 2 und 3, hier sind aber Ersatzbeschaffungen geplant. Bei den Entsorgungsbetrieben gibt es noch fünf dieselbetriebene Alt- und Reservefahrzeuge ganz ohne Partikelfilter. Einige Schlepper ensprechen nur den älteren Standards Tier II und Tier III.

Die Stadtwerke-Busse, die besonders viele Kilometer auf den Innenstadt-Straßen zurücklegen, entsprechen überwiegend den neusten Diesel-Normen, allerdings hat das städtische Unternehmen auch noch zehn-Dieselfahrzeuge ganz ohne Partikelfilter. Dafür haben die Stadtwerke im Gegenzug die klarste Strategie für ihren Fuhrpark: "Diese besagt, dass grundsätzlich Erdgas- oder Elektrofahrzeuge neu beschafft werden", ein reines E-Fahrzeug sowie sechs Elektro-Hybrid-Fahrzeuge sind gerade ausgeschrieben. Auch bei den Bussen rechnet Stadtwerke-Geschäftsführer mit einem Systemwechsel. Nachdem sich die Stadtwerke trotz erheblichen politischen Drucks gegen Gas-Motoren entschlossen haben, wollen sie nun die Technologie ganz überspringen. "Ich gehe davon aus, dass in wenigen Jahren gute Elektrofahrzeuge serienmäßig lieferbar sind", sagte Reuter dazu neulich bei der Bilanzpressekonferenz. Wann allerdings die ersten Elektrobusse lärmarm und ohne lokales Abgasaufkommen durch Konstanz fahren, sei noch nicht abzusehen.

Und wie hält es Oberbürgermeister Uli Burchardt? Sein Allensbacher Kollege Stefan Friedrich hat lange vor dem gestrigen Diesel-Gipfel in Berlin für Schlagzeilen gesorgt mit seiner Entscheidung für einen komplett elektrisch angetriebenen Golf als Dienstwagen. Oberbürgermeister Uli Burchardt soll Anfang 2018 ein Hybridfahrzeug bekommen, das auf kürzeren Strecken elektrisch fährt. Ein reines E-Auto habe für die Dienstfahrten des Oberbürgermeisters nicht genügend Reichweise, so Rathaus-Sprecher Walter Rügert. Erster Bürgermeister Andreas Osner gibt seinen Diesel noch in diesem Jahr ab – und ersetzt ihn durch einen Benziner.

Fahrverbote drohen nicht

Obwohl die Verkehrsbelastung gerade in der Innenstadt hoch scheint, gibt es laut Stadtverwaltung kein besonderes Problem mit Schadstoffen – das liegt den Angaben zufolge vor allem an der guten Durchlüftung der Stadt. Während die Messstelle des Landes in der Wallgutstraße für Verkehrsachsen kaum repräsentativ ist, habe auch die Messung an der Theodor-Heuss-Straße über ein Jahr kaum Überschreitungen gezeigt, so die Stadt. Damit gibt es keine Voraussetzungen, mit denen das Regierungspräsidium einen Luftreinhalteplan aufstellen und so die Voraussetzung für Fahrverbote schaffen könnte. (rau)