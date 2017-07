Konstanz Verzweifelter Kampf um einen Treppenlift in Konstanz

Ein gehbehinderter Rentner benötigt eine Hilfseinrichtung im Treppenhaus seines Wohnblocks. Die Hausverwaltung geht gegen den Einbau vor. Der Fall beschäftigt inzwischen Gerichte und Regierungspräsidium.

Hans-Helmut Schmidt hangelt sich an den Möbeln entlang zum Sofa und lässt sich mit einem Seufzer fallen. "Früher schaffte ich noch 100 Meter ohne Pause, dann 50, heute sind es noch zehn", sagt der 72-Jährige, dessen Leiden durch den Buchstaben G im Schwerbehindertenausweis dokumentiert ist: 100 Prozent gehbehindert. Schmidt fühlt sich beim Laufen sehr unsicher, vor allem beim Hinuntersteigen einer Treppe. Also erkundigt er sich nach Treppenliften, holt Genehmigungen ein, bezahlt die Konstruktion. Doch heute, über eineinhalb Jahre später, liegt das 25.000 Euro teure Gerät immer noch im Keller. Eine Mischung aus Justizwillkür, Aufhetzen und Sozialneid habe den für ihn so wichtigen Einbau des Lifts verhindert, sagt der verärgerte Rentner.

Der Reihe nach: Hans-Helmut Schmidt wohnt in der Sonnenbühlstraße, bis vor fünf Jahren führte er im Haus gegenüber eine Zahnarztpraxis. Seit 27 Jahren lebt er in der Maisonettewohnung im dritten Stock, die er aufgrund des weiten Blicks über den Bodensee sehr schätzt. Verlassen möchte er sie nicht, trotz seiner Gehbehinderung. Also lässt er sich einen Treppenlift vom Waschmaschinenraum im Keller bis zur Wohnung anfertigen, nachdem das Konstanzer Baurechtsamt, die Feuerwehr und Rettungsdienste ihre Zustimmung gegeben hatten. Nun sollten nur noch die Miteigentümer der Wohnanlage ihre Duldung des Lifts bescheinigen. Hans-Helmut Schmidt schreibt sie also an – und wird vom Gegenwind überrascht. "Unsere Hausverwalterin Ute Lehmann schickte ein Schreiben an die Miteigentümer und bat sie darin, mir vorerst nicht zu antworten", so Schmidt. Tatsächlich zweifelt Lehmann in dem Brief, der der Redaktion vorliegt, die Rechtmäßigkeit des Lifteinbaus an, und schaltet einen Anwalt ein.

Auf Nachfrage schreibt Ute Lehmann dem SÜDKURIER, nicht alle Betroffenen seien informiert worden, die Unterlagen unvollständig gewesen. Zudem gebe es einen anderen Bewohner mit Behinderung, für den der Einbau eines Treppenlifts gefährlich sei. Hans-Helmut Schmidt ärgert sich: "Frau Lehmann zieht mir weiterhin das volle Hausgeld ab, vertritt aber keineswegs auch meine Interessen. Im Gegenteil: Sie tut alles dafür, mein Projekt zu torpedieren."

Bei der folgenden Eigentümerversammlung "entschied sich die Mehrheit, aufgehetzt oder aus Sozialneid, gegen die Duldung", berichtet der 72-Jährige. "Unter anderem sagten arabische Eigentümer, ein Treppenlift weise auf Behinderte hin und mindere den Wiederverkaufswert der Wohnungen." Doch der Rentner sieht sich durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs (siehe Infotext) im Recht, nimmt ebenfalls einen Anwalt und zieht vors Konstanzer Amtsgericht. Dort folgt der nächste Rückschlag: "Der Richter lehnte meine Klage, mit der ich die Zustimmung der Miteigentümer durchsetzen wollte, ab." Im Urteil steht: "Die Klage ist unbegründet." Und weiter: Wenn für Miteigentümer durch eine bauliche Veränderung ein Nachteil entsteht, könne die Zustimmung nicht durch Klage erzwungen werden. Sei kein Nachteil erkennbar, bedürfe es gar keiner Zustimmung. "Der Richter rief mir noch süffisant nach, ich könne ja in Berufung gehen, wenn ich mir bei ihm eine blutige Nase hole", so Schmidt.

Das lässt sich der ehemalige Zahnarzt nicht zweimal sagen. Sein Anwalt, der die Rechtsauffassung des Konstanzer Richters nicht teilt, beantragt deshalb Ende Juni dieses Jahres in einem Brief an das Landgerichts Karlsruhe, das Konstanzer Urteil aufzuheben. Hans-Helmut Schmidt rechnet aber aufgrund der Überlastung der Berufungskammer mit einer zweijährigen Wartezeit. "Inzwischen füllen die vielen Schreiben zum Vorgang zehn Aktenordner", sagt er. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende: Der Anwalt der Hausverwaltung geht beim Regierungspräsidium Freiburg (RPF) gegen die Lift-Genehmigung des Konstanzer Baurechtsamts vor. Diese sei nicht rechtmäßig. Amtsleiter Andreas Napel widerspricht auf SÜDKURIER-Nachfrage: "Dem geplanten Vorhaben standen keine von der Baurechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegen." Der Widerspruch der Hausverwaltung sei eher ungewöhnlich: "Paragraf 58 Absatz 3 der Landesbauordnung regelt diesen Sachverhalt eigentlich sehr eindeutig", so Napel. Zu klären seien privatrechtliche Fragen. So wandte sich auch das Baurechtsamt ans RPF. Hans-Helmut Schmidt hofft nun, dass die Behörde in seinem Sinn entscheidet und er den Treppenlift endlich einbauen kann.

Das Gesetz und die Krankheit

Das Urteil: Die obersten Zivilrichter entschieden am 13. Januar 2017 (AZ: V ZR 96/16), dass in der Interessenabwägung (Einschränkungen für Miteigentümer versus Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, wonach niemand wegen einer Behinderung benachteiligt werden darf) in der Regel gilt: Die übrigen Wohnungseigentümer müssen die Anbringung eines Treppenlifts oder einer Rollstuhlrampe durch einen Eigentümer dulden, wenn dieser oder ein Angehöriger unter einer erheblichen Gehbehinderung leidet. Ein Aufzug kann allerdings abgelehnt werden: Der Einbau sei ein massiver Eingriff in das Gebäude.

Die Krankheit: Ursache für Hans-Helmut Schmidts Gehbehinderung ist eine Spinalkanalstenose, eine Verengung des Wirbelkanals. "Plötzlich gehorchte mir beim Einkaufen der linke Fuß nicht mehr", erzählt Schmidt vom Beginn seines Leidens. Zusätzlich hat er Altersdiabetes, das Gleichgewicht stimmt nicht mehr. Beim Treppensteigen (vor allem mit Dingen wie Wäsche in der Hand) hat der Rentner wackelige Knie, deren Funktionalität ist auf 20 Prozent beschränkt. Im Keller stehen Krücken und ein Rollator sowie ein E-Mobil, das Schmidt sich für die Zukunft gekauft hat. (kis)