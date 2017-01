Konstanz/Madeira Verunglückter Konstanzer vor Madeira: Segelunfall wirft viele Fragen auf

Der Segelunfall des 67-jährigen Konstanzers vor Madeira wirft nach wie vor viele Fragen auf. Ein Seewetterexperte schließt ein Unwetter aus. Von dem Mitsegler und dem Boot fehlt noch immer jede Spur.

Der Fall des vor Madeira verunglückten 67-jährigen Seglers aus Konstanz bleibt rätselhaft. Vor der Insel Porto Santos, nordöstlich von Madeira, wurde der pensionierte Lehrer tot in einer Rettungsinsel geborgen. Von dem Mitsegler, einem aus der Ortenau stammenden pensionierten Polizeibeamten sowie von der Yacht, der Contest 37 "Tortuga", fehlt bislang jede Spur. Die näheren Umstände des Unglücks, ob Unfall oder Fremdverschulden, werden derzeit von den portugiesischen Behörden untersucht. Die bisherigen Erkenntnisse sind gering.

Laut Antke Reemts, Pressesprecherin bei der Deutschen Gesellschaft für Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), sei die Seenotleitung Bremen in der Nacht vom 9. auf den 10. Januar von dem Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) Lissabon um Informationen zu der deutschen Segelyacht "Tortuga" gebeten worden. Das MRCC ist eine nationale Leitstellen zur Koordination der Seenotrettung. Diese Zentren arbeiten weltweit in einem internationalen Verbund und werden von den Küstenstaaten betrieben. Angehörige der Segler hätten Kontakt zu den Behörden aufgenommen, weil das Boot nicht wie verabredet und auch nicht verspätet in Madeira angekommen war. Der Kon­­stanzer und sein Segelfreund aus der Ortenau sind am 28. Dezember in Albufeira im Süden Portugals losgesegelt. Die Distanz vom Starthafen bis zum Ziel beträgt rund 500 Seemeilen, mehr als 900 Kilometer.

"Jeder Versuch der Kontaktaufnahme mit der Yacht blieb erfolglos", so Antke Reemts. In den folgenden Tagen fand eine groß angelegte Suche zu Wasser, in der Luft und auch an Land auf den beiden Inseln statt. Über das MRCC Lissabon wurde auch die Schifffahrt um Mithilfe und besondere Achtsamkeit gebeten. Doch auch dies blieb erfolglos. Während dieser Suchphase seien die Seenotrettung Bremen mit dem MRCC Lissabon und den Angehörigen in Kontakt gewesen. Kontakt zu der Segelyacht konnte jedoch nicht hergestellt werden. Ein Seenotalarm sei laut Antke Reemts laut bisherigen Erkenntnissen weder ausgelöst noch empfangen worden. Erst in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar sei die Seenotrettung dann informiert worden, dass einer der beiden vermissten Segler tot in einer Rettungsinsel gefunden wurde. Der andere Segler und das Boot gelten nach wie vor als vermisst.

Der Unfallhergang wirft indes viele Fragen auf. Dass die beiden Segler in ein Unwetter geraten sein könnten, gilt nahezu als ausgeschlossen. Meeno Schrader, Meteorologe und Experte für Seewetter aus Kiel, hat die Wetterlage in dem betreffenden Zeitraum und der Region analysiert. Schrader ist Inhaber eines privaten Wetterdienstes, welches sich unter anderem auf Seewetterprognosen spezialisiert hat. Laut ihm habe es "beste Segelbedingungen" gegeben, sowohl beim Start des Segeltörns als auch später. Gewitter oder außergewöhnlich starke Winde, die für die "Tortuga" hätten gefährlich werden können, habe es nicht gegeben. Ganz im Gegenteil. "Zeitweise konnte man sogar richtig von einer Flaute sprechen, weil der Wind abgenommen hatte", erklärt der Wetterexperte.

Die Seenotretter

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist ein privater Seenotrettungsdienst, der für die Sicherheit in Nord- und Ostsee sorgt. Die Organisation finanziert sich komplett mit Spendengeldern. In der Regel rücken die Seenotretter in deutsche Gewässer aus, sie werden aber auch kontaktiert, wenn deutsche Staatsbürger in internationalen Gewässern in Seenot geraten. Das kommt laut Pressesprecher Christian Stipeldey zwischen 200 und 230 Mal pro Jahr vor. (ans)