Konstanz Vertrauen am Arbeitsplatz: Jetzt anmelden zu Talk-Runde zum Thema Wertschätzung

Eine Unternehmensberaterin und ein Firmenchef im Gespräch: Der nächste Abend der Reihe "Überraschende Perspektiven" bringt am 2. Mai zwei interessante Gäste zusammen. SÜDKURIER und IHK machen es möglich.

Der dritte Abend in der von IHK und SÜDKURIER gemeinsam veranstalteten Reihe "Überraschende Perspektiven" beschäftigt sich mit dem Thema Vertrauen am Arbeitsplatz und bringt zwei fachkundige Gesprächspartner zusammen: Am Dienstag, 2. Mai, sprechen Thomas Conrady, der Präsident der Industrie- und Handelskammer Hochrhein Bodensee und Chef der Dienstleistungsfirma Cowa in Gottmadingen, und Claudia Rewitz, Diplom-Psychologin und Inhaberin des Beratungsunternehmens Novia auf der Reichenau.

Im Zentrum steht die Frage, wie in einem Unternehmen ein Klima der Wertschätzung entstehen kann. Eine besondere Rolle spielt dabei die Veränderung der Arbeitswelt durch die fortschreitende Digitalisierung. Die Moderation übernimmt Jörg-Peter Rau, der Leiter der Konstanzer SÜDKURIER-Redaktion. Der Abend im Konstanzer Hauptsitz beginnt um 19 Uhr und bietet nach dem einstündigen Gespräch auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

, Dienstag, 2. Mai, 19 Uhr, IHK, Reichenaustraße 21, Konstanz. Eintritt frei, Interessenten melden sich einfach per E-Mail an: teilnehmen@suedkurier.de