vor 1 Stunde Aurelia Scherrer Konstanz Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen: Am Wochenende startet der grenzüberschreitende Flohmarkt

Rund 80.000 Besucher werden am Wochenende des 24. und 25. Juni in Konstanz zum großen grenzüberschreitenden Flohmarkt erwartet, der auch in der Nacht zum Bummeln an etwa 1000 Ständen auf neun Laufkilometern in Deutschland und der Schweiz einlädt. Diese Jahr wurden die Sicherheitsvorkehrungen erneut verschärft.