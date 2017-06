vor 2 Stunden SK Konstanz Verletzter muss in Spezialklinik: Jugendliche verprügeln einen 23-Jährigen

Mehrere unbekannte Jugendliche haben am Freitagabend gegen 23 Uhr am Kinderspielplatz Schänzle auf einen 23-Jährigen eingeschlagen und ihn dabei am Auge verletzt.