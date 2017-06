Reichenau Verkehrsprovisorium auf der Reichenau soll enden

Die Kreuzungssituation beim Bahnhof soll durch eine Neugestaltung übersichtlicher werden. Momentan sind viele Radfahrer verunsichert. Die Pläne sehen künftig eine klare und sichere Regelung vor.

Die teils recht unübersichtliche Kreuzungssituation beim Reichenauer Bahnhof wird durch Umbaumaßnahmen neu gestaltet. Vor allem für Radfahrer soll die Situation besser und sicherer werden. Dies erklären Bürgermeister Wolfgang Zoll und Daniel Schrodin von der Neubauleitung Singen. "Es ist ein Provisorium – baustellenbedingt", so Schrodin. Durch die Absperrpoller bei der Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße in die Kindlebildstraße sind manche Radfahrer verunsichert, wohin sie fahren sollen. Trotz Beschilderung gebe es immer wieder Unsicherheiten und entsprechende Rückmeldungen im Rathaus, berichtet Zoll. Vor allem Ortsunkundige müssten sich dort orientieren. "Der Kern der Maßnahme ist die Klärung der Situation an der Kreuzung. Da findet eine Entflechtung statt", kündigt Zoll an.

Die Verunsicherung lässt sich leicht beobachten, wenn man an der Kreuzung die Lage eine Weile beobachtet. Da fahren Radler von auswärts schon mal mitten auf der Straße und suchen die Stelle, wo der Radweg weitergeht. Dies hat auch Sabine Wiedenhorn aus Allensbach, die dort oft lang radelt, schon mehrfach beobachtet. Wer von der Waldsiedlung kommt, wird durch ein Schild zwischen den Pollern über die Gemeindeverbindungsstraße gewiesen. Das könne man noch ganz gut überschauen beim derzeitigen Verkehrsaufkommen, meint Wiedenhorn. Aber danach muss man auf dem Gehweg direkt an der Bushaltestelle vorbei, wo zu manchen Tageszeiten viele Fahrgäste warten. Dass dies problematisch ist, weiß auch der Bürgermeister. Wobei Wiedenhorn anmerkt, schwierig finde sie zudem die folgende, scharfe Linkskurve, die Radler Richtung Konstanz bewältigen müssen.

Und wer aus dieser Richtung komme, werde jetzt schon an der Ostseite der Kindlebildstraße am Bahnhof vorbei geleitet und solle an einer Stelle die Fahrbahn queren, die ziemlich unübersichtlich sei. "Notfalls steige ich ab. Sicherheit geht vor", erklärt die Allensbacherin

Eine ganz wesentliche Anderung bei der geplanten Umgestaltung sei, dass die Gemeindeverbindungsstraße künftig beim Lindenbühl in die Kindlebildstraße übergeht und Vorrang haben wird, so der Bürgermeister. Der jetzt schon bestehende Radweg nördlich der Verbindungsstraße wird ausgebaut und dann an der Nord- und Ostseite der Fahrbahn Richtung Bahnübergang weitergebaut. Radfahrer in und aus Richtung Konstanz müssten dann in diesem Bereich keine Straße mehr überqueren. erläutern Schrodin und Zoll. Und Letzterer merkt mit Blick auf den Autoverkehr an: "Für uns als Gemeinde ist diese Maßnahme auch deshalb wichtig, weil sich damit die beidseitige Öffnung der Gemeindeverbindungsstraße verbindet."

Schrodin erklärt, ein wesentlicher Aspekt sei dabei auch die Umgestaltung des Bahnübergangs, wobei sich die Bahn bisher noch nicht zu den Plänen geäußert habe. Denn künftig sollen alle Radfahrer und Fußgänger nur noch an der Ostseite der Fahrbahn entlang und über die Gleise geführt werden. Wer in Richtung Insel Reichenau wolle oder von dort komme, müsse dann ein Stück weiter – im nördlichen Bereich des Gewerbegebiets Göldern-Ost – die Kindlebildstraße überqueren, was baulich und durch Markierungen erleichtern werden soll.

Durch diese Neuregelungen müsse aber auch der Busverkehr neu gestaltet werden, so Schrodin. Künftig werde es keine zwei Bushaltestellen auf beiden Fahrbahnseiten geben, sondern nur noch eine direkt nördlich des Bahnhofs. Dort werde zudem eine ovale Grünfläche angelegt, um die herum die Busse wie auf einer Wendeplatte aus beiden Fahrtrichtungen die Haltestelle erreichen könnten. Dort werde zudem durch eine bauliche Erhöhung ein barrierefreier Einstieg in den Bus ermöglicht, so Schrodin: "Der Platz wird komplett neu gemacht." Und schließlich werde noch zirka 70 Meter Radweg gebaut – östlich beziehungsweise südlich der Kindlebildstraße Richtung Konstanz – und dort an den bestehenden Radweg angeschlossen.

Weil es sich bei dieser Umgestaltung um eine Baumaßnahme handelt, die zum Ausbau der B 33 gehört, ist nicht die Gemeinde Reichenau zuständig, sondern die Neubauleitung für die Ausführung und das Regierungspräsidium (RP) Freiburg für das rechtliche Planfeststellungsverfahren. Dieses werde nun eingeleitet mit der Offenlage der Pläne, so RP-Sprecher Markus Adler. Mit der Gemeinde sei die Planung abgestimmt. Die Dauer dieses Verfahrens hänge davon ab, was Behörden und Betroffene an Einwendungen und Stellungnahmen zu den Plänen abgäben. "Unser Baureferat rechnet bei günstiger Entwicklung mit einer Realisierung 2018. Die reine Bauzeit wird ungefähr drei Monate dauern", so Adler. Und nachdem die Gemeinde – und wohl auch viele Verkehrsteilnehmer – schon einige Jahre auf ein Ende des Provisoriums warten, betont Bürgermeister Zoll: "2018 wäre toll."

Das weitere Verfahren

Das eingeleitete Planfeststellungsverfahren dient dazu, Baurecht für die Umgestaltung des Reichenauer Bahnhofumfelds zu erlangen. Zuständige Behörde ist das Regierungspräsidium (RP) Freiburg. Das Verfahren beginnt mit der Offenlage der Pläne. Diese findet vom 13. Juni bis 12. Juli im Reichenauer Rathaus statt. Jeder Interessierte kann sich dort informieren. Danach gibt es für Betroffene wie Anwohner oder Eigentümer sowie für Behörden, Gemeinde, Bahn und Verbände zwei Wochen lang – also bis 26. Juli – die Möglichkeit, Einwendungen beziehungsweise Stellungnahmen abzugeben. Dies muss in Briefform mit Unterschrift erfolgen.

Zum Begriff Betroffene, also die Frage, wer sich äußern darf, erklärt die RP-Pressestelle: Gemeint seien „Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird“ und sonst „jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden“. Private, die eine Einwendung erheben möchten, können natürliche Personen, aber auch juristische Personen, sprich Unternehmen sein. "Einwendungsberechtigt ist dabei nur derjenige, dessen eigene Rechte oder schutzwürdige Interessen durch das Vorhaben berührt werden können. Das sind nicht solche, die nur Allgemeininteressen geltend machen."

Das RP bewertet dann diese Stellungnahmen und Einwendungen. Falls dabei offene Fragen oder Probleme bleiben, wird ein so genannter Erörterungstermin für alle Betroffenen abgehalten. Das Verfahren würde dann entsprechend länger dauern. Sollte als Ergebnis dieser Erörterung eine Umplanung nötig werden, dann müssten diese geänderten Pläne erneut in die Offenlage. (toz)

