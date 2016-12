Konstanz Verkehrskollaps in Konstanz: So wird das Chaos auf Facebook diskutiert

Verkehrskollaps in Konstanz: So wird das Chaos auf Facebook diskutiert

Viele Verkehrswege in Konstanz sind zwischen Weihnachten und Silvester komplett überlastet. Am Mittwoch kollabierte der Verkehr zeitweise völlig. So wird das Chaos auf Facebook diskutiert.

Viele sehen in den Schweizer Einkaufstouristen das Problem und meiden die Innenstadt

Stoßstange an Stoßstange: Auf den Konstanzer Straßen ist es in den vergangenen Tagen immer wieder zu einem Verkehrskollaps gekommen . Am Mittwoch konnten auch die Verkehrskadetten den stockenden Verkehrsfluss nicht mehr regeln und kapitulieren zeitweise angesichts der Automassen.Wie angespannt die Verkehrssituation in Konstanz inzwischen ist, zeigt die Reaktion vieler Betroffener auf Facebook. Auch auf der Facebook-Seite des SÜDKURIER kommentieren die Nutzer fleißig und machen ihrem Ärger Luft, denn der Frust ist groß – auf beiden Seiten der Grenze.

„Leider ist das ein Dauerzustand. 99% Schweizer auf den Straßen. Das ist nicht mehr Konstanz, sondern Kreuzlingen Nord“, resümiert eine Nutzerin auf Facebook. Mit dieser Meinung ist sie nicht alleine: "Liegt halt an den Schweizern. Die belagern alle Parkplätze. Und was macht die Politik? Nichts", heißt es dort ebenfalls.



Deutlich wird auch: Die Konstanzer ziehen offenbar Konsequenzen aus dem Chaos. So schreibt eine Nutzerin: "Darum meide ich mittlerweile Konstanz total.“ Auch ein Nutzer aus Wollmatingen kommentiert, dass er zum Einkaufen lieber nach Radolfzell fahre. Eine weitere Nutzerin resümiert: „Konstanz hat seinen Charme schon lange verloren.“ Für viele Kommentatoren ist das Thema auch eine sehr emotionale Angelegenheit: "Ich bin stinksauer über diese extreme Unfähigkeit der Verantwortlichen. Ich schreibe nun nicht weiter, sonst würde ich explodieren", heißt es in einem Beitrag.

Auch kritische Stimmen aus der Schweiz

Wer ist schuld?

Viele fordern, dass die Verantwortlichen endlich handeln

Auf der anderen Seite der Grenze ist die Stimmung ähnlich. Eine Schweizerin, die im Verkauf in Kreuzlingen tätig ist, berichtet aus ihrer Sicht vom Verkehrschaos und den Folgen des Einkaufstourismus nach Konstanz:„Meint ihr, dass wir es lustig finden? Kurz einkaufen bei euch? Da muss man mittlerweile mit vier Stunden rechnen. Es ist Horror, ja. (...)(...) Wir auf der anderen Seite der Grenze hoffen auch sehr, dass sich das Ganze irgendwann wieder ein bisschen beruhigt.“Eine andere Nutzerin findet auf Facebook nur noch ironische Worte für die grenzüberschreitenden Einkäufer. „Selbst schuld, wenn man ins Ausland zum Einkaufen geht! Hier in der Schweiz war der Einkauf völlig stressfrei“, kommentiert sie mit lachendem Smiley.Die Facebook-Gemeinde schimpft zwar auf die Schweizer, sucht die Schuldigen aber bei den Behörden und Politikern. „Konstanz hat bis heute seine Hausaufgaben bezüglich Verkehrsplanung und -lenkung nicht gemacht. Die Stadt lässt seine Bürger lieber über die Schweizer schimpfen und verärgert die Schweizer mit unsinnigen Verkehrsregelungen. Aber aufgepasst! Konstanz und die Konstanzer (und auch viele Schweizer) verlieren nur an diesem Chaos. Ich wünsche mir ein lebendiges Konstanz!“, lautet eine Kritik.Auf SÜDKURIER Online sehen Kommentatoren den Schweizer Zoll als Ursache des Staus. „Der Schweizer Zoll hat eine Spur von Deutschland Richtung Schweiz offen. Direkt nach dem Zoll ist alles frei und leer. Es gibt einen Rückstau bis zur Reichenau und der gesamte Verkehr in Konstanz wird am Abfließen gehindert. Diese Verstopfung kollidiert mit dem einströmenden Verkehr. Das ist der absolute Hauptgrund für den Verkehrsinfarkt“, schreibt salue123 zu unserem Artikel.„Es fehlt seit Jahren an einem vernünftigen Verkehrskonzept. Pendelbusse zwischen der Grenze und Innenstadt wären ideal", schlägt ein Nutzer auf Facebook vor. Ein anderer dagegen möchte die Einkaufszentren gleich ganz aus der Innenstadt verbannen: „Ein Ansatz wäre, die Konsumjünger aus der Eidgenossenschaft nicht in die Altstadt zu locken, sondern in ein Einkaufszentrum außerhalb. So hätten Einheimische und Touristen mehr von der Stadt." Auch weitere Nutzer suchen Lösungen, um den Ärger zukünftig zu vermeiden.Trotz vieler Lösungsansätze brauche es aber vor allem ein Gesamtkonzept, das von allen Beteiligten erarbeitet werden müsse, kommentiert Nutzer der_konstanzer bei SÜDKURIER Online: „Solange es kein Gesamtkonzept für den grenzüberschreitenden Einkaufstourismus gibt, wird es immer wieder zu solchen Situationen kommen. Die Verärgerung der Konstanzer Bürger ist hier sehr wohl nachvollziehbar. Wenn nicht alle Beteiligten an einer Lösung zusammenarbeiten, wird es wohl so weiter gehen.“