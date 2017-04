Konstanz Verkaufsoffener Sonntag in Konstanz: Programm begeistert die Familien

Facettenreiche Aktionen für zahlreiche Besucher. Die Konstanzer Veranstalter sind mit dem Verlauf des Tages zufrieden

Vor allem Familien flanierten gestern durch die Innenstadt, bummelten in aller Ruhe durch die Geschäfte und genossen das vielseitige Freiluftprogramm. Die Kinder schnitzen mit Begeisterung Radieschen-Mäuse, bastelten Osterhasen-Blumentöpfe oder löschten mit den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Konstanz mittels Feuerlöscher lodernde Flammen. Spektakulär war auch die Fettexplosion, denn die Feuerwehrleute demonstrierten eindrücklich, was passiert, wenn Wasser auf heißes Öl geschüttet wird.

"Mit diesem Programm ist es gelungen, die Besucher zu fesseln und zu beeindrucken und gleichzeitig haben Kinder und Erwachsene etwas Sinnvolles gelernt", resümiert Christian Ulmer von der Händlervereinigung Treffpunkt Konstanz, die gemeinsam mit der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) den verkaufsoffenen Sonntag veranstaltete. "Wir sind insgesamt sehr zufrieden und dem Herrgott für das wunderbare Frühlingswetter dankbar. So konnten wir alle Stärken der Stadt ausspielen", so Ulmer

Von einem späteren Start spricht Lago-Center-Manager Peter Herrmann. Um 14 Uhr seien die Parkhäuser gefüllt gewesen, der große Andrang kam gegen 15 Uhr. Er schätzt die Besucherzahl im Lago auf rund 25 000 Besucher am Sonntag und knapp 40 000 Shopping-Gäste am Samstag. "Ich bin zufrieden. Es ist eine gute Stimmung. Frühjahrsmode, Schuhe und Osterdekoration sind besonders gefragt. Der verkaufsoffene Sonntag ist bei den Besuchern beliebt. Konstanz hat sich von seiner besten Seite gezeigt", so Herrmann. Auch Thomas Adams, Geschäftsführer von Karstadt Konstanz, ist zufrieden: "Wir haben das Vorjahresniveau erreicht."

Dass vielleicht etwas weniger Besucher nach Konstanz kamen, mag der Tatsache geschuldet sein, dass auch Radolfzell gleichzeitig einen Verkaufssonntag veranstaltet hatte. "Das nehmen wir sportlich", meint MTK-Geschäftsführer Eric Thiel. Nicht dieser eine Tage zähle, denn: "Der verkaufsoffene Sonntag ist ein Marketing-Instrument, um auf die Stadt mit ihrer Vielfalt an Angeboten und Möglichkeiten aufmerksam zu machen." Das sieht auch der Konstanzer Wirtekreis so, der sich nun zum zweiten Mal auf der Marktstätte mit einer Freiluftküche präsentierte. "Wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind, uns ins Gespräch bringen und mit unserer facettenreichen Produktpallette begeistern", so der Wirtekreis-Vorsitzende Tino Schumann. Und das sei gelungen, findet Christian Ulmer, der froh über dieses Mitwirken ist, denn "früher gab es nur Pommes und Bratwurst und mit dem Wirtekreis nun wirklich leckere Speisen." Trotz aller Zufriedenheit, gibt es auch einen Kritikpunkt. "Die Marktstätte war am Sonntagmorgen wirklich schmutzig und der Kaiserbrunnen dreckig und nicht angestellt. Dieser zentrale Mittelpunkt der Stadt muss gerade an einem Verkaufssonntag richtig gut aussehen", meint Tino Schumann in Richtung Stadt und Reinigungsdienst. "Aber auch wir als Wirtekreis werden unsere Aktion noch weiter optimieren."

Zum Vormerken

Der nächste verkaufsoffene Sonntag in Konstanz findet am 8. Oktober statt. Auch die Termine für das Jahr 2018 stehen bereits fest: 15. April und 14. Oktober 2018.

