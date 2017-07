Konstanz Verdacht auf Untreue: Schwere Vorwürfe gegen Rektor der HTWG Konstanz

Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat nach einer anonymen Anzeige Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gegen Carsten Manz aufgenommen. Der Rektor der HTWG in Konstanz ist von den Vorwürfen überrascht. Die HTWG soll mehreren Professoren zweifelhafte Zulagen bezahlt haben. Das Wissenschaftsministerium hat sich eingeschaltet.

Die Vorwürfe wiegen schwer. "Es besteht von unserer Seite der ernsthafte Verdacht, dass Herr Rektor Manz Steuergelder veruntreut hat." Mit diesem Satz beginnt eine anonyme Strafanzeige gegen den Rektor der HTWG Konstanz, Carsten Manz, die der Staatsanwaltschaft Konstanz zugestellt wurde und der Redaktion vorliegt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Andreas Mathy, bestätigt den Eingang der Anzeige. "Derzeit prüfen wir den Anfangsverdacht auf eine Straftat", teilt er mit. Sollte er sich erhärten, würde der Vorwurf auf Untreue deuten. Mit Hinweis auf laufende Ermittlungen macht Mathy keine weiteren Angaben.

Manz habe von der Anzeige erst durch Dritte erfahren, wie er telefonisch mitteilt. Das Präsidium sei "mehr als irritiert gewesen, dass es zu strafrechtlichen Vorwürfen gekommen ist". Die Staatsanwaltschaft Konstanz habe ihn bislang nicht informiert. "Wir stehen für eine transparente und kooperative Kommunikation im Fall möglicher Ermittlungen", sagt Manz weiter.

Der Verdacht, so steht es in der Anzeige, "gründet sich auf die unerlaubte Erhöhung von Professorengehältern". Ihre Identität wollen die Anzeigensteller nicht preisgeben, weil sie hierdurch Nachteile befürchten. Ihre Behauptung, die Belege über fragwürdige Bezahlungen befänden sich an der Hochschule und das Detailwissen im Anzeigentext, legen den Schluss nahe, dass es sich um interne Kreise handelt. Konkret soll Manz demnach acht Professoren im Jahr 2015 die Gehälter "nach Gutsherrenart" erhöht haben, da diese im Zuge der Reform des Besoldungssystems von der Gruppe C in die Gruppe W gewechselt waren.

Ziel dieser Reform war es unter anderem, verbeamtete Professoren stärker nach ihrer Leistung als nach ihrem Dienstalter zu bezahlen. Die Beamtenbesoldung liegt in Baden-Württemberg in der Gruppe C 3 – dies entspricht dem früheren Professorengehalt – in der höchsten Dienstaltersstufe bei derzeit rund 6960 Euro brutto monatlich. Das Grundgehalt in der Gruppe W 2 liegt bei 6020 Euro brutto, W 3-Professoren kommen auf 6830 Euro brutto.

In acht Fällen soll Manz die Differenz "ohne Antrag und ohne erforderlichen Leistungsnachweis" ausgeglichen haben. Zudem habe er "bei Dutzenden Professoren verhindert", dass die Reform von C nach W umgesetzt wurde. Nicht verbeamtete Professoren haben laut der Anzeige einen Nettoausgleich erhalten. Carsten Manz sagt über die Vorwürfe: "Wir gehen nicht davon aus, dass wir unerlaubterweise Extra-Zahlungen getätigt haben." Die HTWG habe 2015 laut ihm "nach bestem Wissen eine Besoldungsrichtlinie beschlossen, auf deren Grundlage eine Zuteilung von Leistungsbezügen erfolgt ist".

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat das Landesministerium für Wissenschaft von Theresia Bauer (Grüne) bereits Anfang dieses Jahres von der Angelegenheit erfahren. "Es ist richtig, dass das Ministerium in einigen Punkten bei der Umsetzung der Besoldungsreform Bedenken hatte", bestätigt HTWG-Rektor Manz. Ein Sprecher sagt, man stehe seither "wegen der notwendigen Klärung der Sachverhalte in engem Kontakt mit der Hochschule". Ferner habe man "beim Präsidium darauf hingewirkt, dass es seine Verantwortung wahrnimmt und die bisherige Richtlinie nicht mehr angewandt wird". Gleichzeitig forderte das Ministerium das Präsidium auf, eine "rechtskonforme Vergaberichtlinie zu erarbeiten."

Nach Informationen des SÜDKURIER ist es innerhalb der HTWG zuletzt unruhig geworden. Betroffen seien davon jedoch nicht Lehre und Wissenschaft, sondern die interne Verwaltung. Die Arbeit werde dort verlangsamt, heißt es aus anonymen HTWG-Kreisen. Damit dürften auch die Diskussionen um die erst im April 2016 angetretene Kanzlerin, Andrea Veith, gemeint sein. Nach ihrer Wahl – die promovierte Juristin und frühere Personalleiterin der Hochschule Ravensburg-Weingarten setzte sich gegen 48 Mitbewerber durch – wurde sie vom Hochschulrat der HTWG als "exzellente Besetzung" bezeichnet.

Bereits wenige Monate nach Veiths Start soll es innerhalb des Hochschulpräsidiums zu Verstimmungen gekommen sein. Das Wissenschaftsministerium äußert sich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zu Personen und bestätigt nur, dass es "von speziellen Problemkonstellationen innerhalb des Präsidiums" gekommen sei. Bei Gesprächen in diesem Zusammenhang seien dem Ministerium "auch mögliche besoldungsrechtliche Probleme zugetragen worden". Veith ist seit März dieses Jahres krankgeschrieben und steht in keinerlei Kontakt mit dem übrigen Präsidium. Im selben Monat hat das Ministerium die Hochschulgremien darüber informiert, dass es sich eingeschalten hat. Zur Klärung der Fragen rund um die Vergabe von Leistungsbezügen hat das Ministerium einen externen Sachverständigen empfohlen. Ob die HTWG diese Empfehlung annimmt, liege laut Ministerium in der Eigenverantwortung der Hochschule.

Auf den Verdacht der Untreue gebracht wurden die Anzeigensteller durch einen ähnlichen Fall an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Sie gilt als Kaderschmiede für künftige Bürgermeister und andere hochrangige Beamte. Hier kam es nach jahrelangen Ermittlungen und einem noch laufenden Sonderausschuss im Landtag zu einer Anklage gegen den früheren Rektor und den Kanzler wegen Untreue, gegen 13 Professoren wegen der Beihilfe hierzu. Demnach sei ihnen einen Aufschlag von mehreren hundert Euro monatlich bezahlt worden. Jedoch nicht aufgrund ihrer Leistung sondern lediglich auf Basis ihrer Dienstzeit und ihres Alters. In der Ludwigsburger Affäre sollen die möglichen unerlaubten Zahlungen über fünf Jahre zu Zusatzkosten von bis zu einer halben Million Euro geführt haben. Aus der Anzeige gegen Carsten Manz geht hervor, dass an der HTWG Konstanz weit mehr als 13 Professoren von zweifelhaften Zusatzzahlungen profitiert haben sollen – die mögliche Zusatzbelastung für die Konstanzer Hochschule dürften dann ebenfalls entsprechend höher sein.