Konstanz Verdacht auf Raubdelikt: 16-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Der vorbestrafte Jugendliche soll betrunken einen 18-Jährigen in einem Biergarten bestohlen haben. Die Polizei sucht nun zwei ganz bestimmte Zeugen.

Konstanz (pm/sap) Wegen des Verdachts eines Raubdelikts, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte sowie vorausgegangener Körperverletzungdelikte sitzt ein 16-jähriger Jugendlicher in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen und die Polizei Konstanz sucht nun zwei ganz bestimmte Zeugen.

Rückblick: Am Donnerstag, 17. August gegen 0.15 Uhr soll der 16-Jährige in einem Biergarten an der Reichenaustraße den Rucksack eines 18-Jährigen durchsucht haben. Als der Besitzer ihn anspricht, droht der 16-Jährige in Begleitung von zwei Personen mit Schlägen, nimmt aus dem Rucksack einen Kopfhörer im Wert von rund 100 Euro und flüchtet. Die Polizei fahndet nach dem Jugendlichen, eine Streife entdeckt ihn schließlich unter der Neue Rheinbrücke. Als der betrunkene 16-Jährige die Beamten sieht, ergreift er die Flucht, kann aber eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Gegenüber den Polizisten leistet er erheblichen Widerstand, beleidigt sie und verletzt einen Beamten leicht an der Hand, berichtet die Polizei später in ihrer Pressenotiz. Zunächst wird der Jugendliche zu seinem Vater nach Hause gebracht, seit vergangenen Freitag sitzt der vorbestrafte Jugendliche aber in Untersuchungshaft.

Zur endgültigen Klärung des Vorfalls sucht die ermittelnde Kriminalpolizei noch Zeugen, insbesondere zwei etwa 18-jährige Heranwachsende, die zur Tatzeit zufällig zusammen mit dem Geschädigten an einem Tisch im unteren Bereich des Biergartens saßen und deren Namen der 18-Jährige nicht kennt. Mitteilungen an die Polizei Konstanz, Telefon (07531) 995-0.