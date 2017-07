vor 57 Minuten sk Konstanz Verbranntes Essen: Feuerwehr muss nach Petershausen ausrücken

Die Feuerwehr Konstanz wurde am Samstagmittag zu einem Einsatz in die Straße An der Linde gerufen. Schnell stellte sich laut dem Polizeibericht heraus: Es wurde nur ein Topf auf dem Herd vergessen.