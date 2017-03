Eigentlich sollte am Wochenende in der Wollmatinger Halle eine große Tattoo-Messe stattfinden, mit 1000 Besuchern pro Tag und Live-Musik. Jetzt aber sagen die Veranstalter die Aktion kurzfristig ab. Im Herbst soll es einen Ausweichtermin geben.

Es hatte ein außergewöhnliches Ereignis werden sollen, und zwar fernab einer nüchternen Messe. Ziel der ersten Tattoo- und Permanent Make Up-Messe war es, ein familienfreundliches Wochenende in der Wollmatinger Halle zu präsentieren, mit Live-Konzerten, Tattoo-Contests und vielem mehr. Kurzfristig sagten die Veranstalter jedoch das zweitägige Großereignis, zu dem sie 1000 Besucher pro Tag erwartet hatten, ab. "Unsere Veranstaltung muss leider aus schwerwiegenden Sicherheitsgründen abgesagt und auf einen anderen Termin verschoben werden", ist jetzt auf der Homepage vermerkt.

Natalia Oberlander, Sprecherin der Konstanzer Veranstalter, bedauert die kurzfristige Absage sehr. 40 Aussteller und Artisten, zwei Bands und die Opernsängerin Maria Lyudko waren eingeplant gewesen. Jetzt hat sie alle Hände voll zu tun, auch um Flüge und Hotels zu stornieren. Die definitive Entscheidung wurde am Mittwoch getroffen. "Es gab Bedenken wegen der Sicherheit", sagt Oberlander. Darüber hinaus waren die für die Genehmigung erforderlichen Unterlagen offensichtlich nicht vollständig. "Das, was wir vorgelegt haben, reichte nicht aus", bestätigt Oberlander. "Man lernt mit der Erfahrung." Das Projekt Tattoo-Convention gibt sie noch nicht auf, sondern spricht von einem Ausweichtermin im Herbst. "Dann wissen wir, wie wir es abwickeln müssen."

Mangelnde Erfahrung in der Durchführung einer Großveranstaltung, jedoch nicht sicherheitsrelevante Bedenken dürfte der Grund für die kurzfristige Absage sein. Ein Teil der Anträge wurde nicht geliefert, bestätigt Hans-Rudi Fischer, Leiter des Bürgeramtes der Stadt Konstanz. In der vergangenen Woche seien die Veranstalter unschlüssig gewesen, ob sie die Veranstaltung durchführen sollten. In dieser Woche wurden weitere Gespräche geführt, "aber der Vorlauf, um die entsprechenden formellen Erfordernisse zu erfüllen, war zu kurz, zumal weitere Behörden hätten eingeschaltet werden müssen", so Fischer. Dass die Anträge nicht vollständig und rechtzeitig eingegangen sind und in der Kürze der verbleibenden Zeit dies nicht nachgeholt werden konnte, bestätigt auch Jens Purath, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.

Die Art der Veranstaltung war jedenfalls nicht ausschlaggebend für die Absage. Seit den 1990er Jahren sind Tätowierungen gesellschaftsfähig und gelten je nach Können des Tattoo-Artisten sogar als Kunstform. "Offensichtlich war darüber hinaus ein vielfältiges Programm vorgesehen", sagt Fischer. Aber vielleicht stellen die Veranstalter die Musik- und Tattoo-Veranstaltung im Herbst auf die Beine. Zumindest die Sätze auf der Homepage klingen optimistisch: "Es tut uns sehr leid, für uns alle. "Wir werden uns aber zu einem anderen Zeitpunkt treffen."

Die Hallennutzung

Die Tattoo-Messe sollte in der Wollmatinger Halle stattfinden. Normalerweise dienen das Konzil sowie das neue Bodenseeforum als Schauplatz von gewerblichen Veranstaltungen. Solche Ereignisse in Mehrzweckhallen sind eine Seltenheit. Die städtischen Sporthallen sind den sportlichen und kulturellen Vereinsanlässen vorbehalten; gewerbliche Veranstaltungen sind dort untersagt. Mit einer Ausnahme: In der Wollmatinger Halle ist eine gewerbliche Nutzung möglich. (as)