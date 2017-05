Konstanz Veranstalter erwarten rund 5000 Besucher beim Campus-Festival

Das Campus-Festival am Nord-Parkplatz der Universität geht in die dritte Runde. Die Veranstalter erwarten knapp 5000 Besucher. Das Programm reicht von Rock über Hip-Hop bis Elektro.

Von der schnöden Asphaltfläche wird nicht mehr viel zu sehen sein. Wenn sich für ein Wochenende der Nord-Parkplatz der Universität Konstanz in eine fast romantische Waldlichtung verwandelt und tausende Menschen gut gelaunt tanzen und feiern – dann ist Campus-Festival. In Konstanz und doch ein bisschen für sich; an der Uni und doch ganz in der Natur; zugleich attraktiv für Junge und für jung Gebliebene: Das ist das Erfolgsrezept, mit dem das Festival am 9. und 10. Juni in die dritte Auflage geht. Mit zwei Bühnen und einem Programm, das manch größeres Festival alt aussehen lässt. Und mit einem Organisationsteam rund um Xhavit Hyseni, das mit viel Liebe zum Detail dafür Sorge trägt, dass für die Besucher von den Mühen rund um das Festival nichts zu spüren ist.

Bis zu 4850 Gäste erwarten Hyseni und seine Mitstreiter von der Agentur Nachtschwärmer-KN, die das Festival in Partnerschaft mit der Studierendenvertretung Asta ausrichtet. Werner Rietzschel, Sven Fuchs, Maximilian Schrumpf, Leonard von Woedtke und Lena Baier haben alle Hände voll zu tun. Von Pendelbus bis ans Festivalgelände über ein buntes Verpflegungsangebot auch weit jenseits von Gegrilltem bis zu Sicherheitsfragen und letzten Absprachen mit den Künstlern: "Das ist tatsächlich ein ganz schöner Brocken", sagt Hyseni. Und eine Verantwortung, die sich nicht zuletzt im Festivalbudget von 200 000 Euro widerspiegelt.

Weitere Informationen SÜDKURIER Online verlost 10 x 2 Karten für das Campus-Festival

Das Ziel des Festivals hat sich seit der ersten Auflage 2015 nicht geändert. "Wir haben festgestellt, dass das Angebot für die Jüngeren in Konstanz nicht so toll ist", sagt Hyseni, "und der große Zuspruch zu unserem Festival gibt uns recht". Den Geschmack der Zielgruppe ermittelt er unter anderem mit einer Umfrage unter Studenten, aber auch der Mut zu Neuem zeichnet das Festival aus. Erstmals spielt mit der Südwestdeutschen Philharmonie eine Größe aus dem etablierten Konstanzer Kulturbetrieb. 90 Leute stehen auf der Bühne, wenn die Klassik-Profis zeigen, dass sie auch Hip-Hop können. Mit dabei sind die Hamburger Discjockeys Oliver Kowalski und Tobias Schmidt alias Moonbootica, der Geiger und Komponist Miki Kekenj; singen werden Milan Jasper, Beauregard und Siri Svegler.

Allein auf den alle Genregrenzen sprengenden Auftritt am Samstag will Hyseni das Festival freilich nicht begrenzen. Mit Bands wie Die Orsons, OK Kid oder Bosse, der Uni-eigenen Big-Band und einem Poetry-Slam ist das Spektrum so breit wie bei wohl keinem anderen Festival in der weiten Region. "Es soll ein Festival für alle sein", sagt Xhavit Hyseni. Und das alles schaffen er und seine Mitstreiter mit eigenen Mitteln: Den vom Gemeinderat für 2016 beschlossenen, bescheidenen Zuschuss von 5000 Euro hat er nicht abgerufen, für 2017 bei der Stadt erst gar keine Mittel über die Standard-Förderung von 1000 Euro hinaus beantragt. Um so wichtiger, dass die Karten wirklich weggehen: "Es ist schon ein Risiko, das wir tragen."

Campus-Festival: Programm und Tipps

Am Freitag und Samstag, 9. und 10. Juni, findet im Konstanzer Uni-Wald das Campus-Festival statt. Was die Besucher erwartet und was sie wissen sollten

.Das Programm ist so vielfältig wie noch nie. Am Freitag beginnt das Festival um 17 Uhr. Nacheinander stehen auf dem Programm: Die Uni-Big-Band, die Indie-Rock-Band Dobré, um 19.45 Uhr dann ein großer Poetry Slam mit Lyrikern aus der Region sowie aus dem Ruhrgebiet, danach die Freiburger Band Redensart und zum Abschluss ab 23 Uhr das aus zwei preisgekrönten Poetry-Slammern bestehende Duo Das Lumpenpack. Am Samstag ist Einlass ab 14 Uhr. Nach Ben Schotman sind um 15.15 Uhr die Südwestdeutsche Philharmonie mit dem DJ-Duo Moonbootica, Geiger Miki Kekenj und Milan Jasper, Jack Beauregard und Siri Svegler auf der Bühne. Es folgen das Konstanzer Duo The Sound Monkeys, die junge deutsche Band Giant Rooks, das Trio OK Kid mit seiner Mischung aus Hip-Hop und Elektronika und zum Abschluss der inzwischen auch auf vielen großen Festivals gebuchte Sänger Bosse sowie ab 22.45 Uhr dann die Stuttgarter Hip-Hop-Band Die Orsons ("Kiste"). .Das Festival ist in jeder Hinsicht gut organisiert. Die Anreise mit Bus ist ratsam. Weil das Festivalgelände auf dem Uni-Parkplatz Nord etwas außerhalb liegt, gibt es zur vollen und zur halben Stunde einen Pendelbus ab Sternenplatz über Zähringerplatz und Friedrichstraße (mit Eintrittskarte gratis). Zudem stehen die Stadtbuslinien 9 und 4 (Haltestelle Egg/Universität) bereit. Parkplätze gibt es in begrenzter Anzahl im Uni-Parkhaus Süd. Der Sicherheitsdienst kontrolliert am Einlass jeden Besucher. Das Verpflegungsangebot ist breit, Trinkwasser gratis. .Es gibt noch Karten. Sie kosten für beide Tage 34,70 Euro und ermäßigt (Schüler, Studenten, Azubis) 29,70 Euro, erhältlich über die Homepage des Campus-Festivals, aber auch an zahlreichen Vorverkaufsstellen in der Region, darunter auch die Südwestdeutsche Philharmonie am Fischmarkt und der SÜDKURIER in der Max-Stromeyer-Straße 178. Wer nur am Freitag zum Campus-Festival will, kauft ein Warm-Up-Ticket für lediglich sieben Euro.

Programmdetails und Kartenvorverkauf: www.campusfestival-kn.de