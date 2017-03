Konstanz Veranstalter entscheiden über Schicksal des Wollmatinger Dorffests

Hat das Wollmatinger Dorffest eine Zukunft? Der Veranstalterverein tritt nun zur Jahresversammlung zusammen – und wird wahrscheinlich darüber entscheiden, ob es weitergeht mit dem Fest oder nicht.

Spannend wird es bei der Jahresversammlung des Wollmatinger Dorffest e.V., die am Donnerstag, 16. März, Beginn 20 Uhr, im Gemeindezentrum St. Martin in Wollmatingen stattfindet. Zwei wichtige Punkte werden dann verhandelt: Zum einen muss der komplette Vorstand neu gewählt werden, zum anderen wird abgestimmt, ob das Wollmatinger Dorffest überhaupt einen Fortbestand haben wird.

33 Dorffeste haben die Wollmatinger gefeiert. Der Festplatz rund um die Hochstatt wurde von den Besuchern sehr geschätzt. In den vergangenen zwei Jahren war Pause. Im Jahr 2015 war in der Radolfzeller Straße Großbaustelle. Im vergangenen Jahr konnten sich die Vereine nicht durchringen, den von der Stadt Konstanz vorgeschlagenen neuen Platz anzunehmen. Sicher ist: "Mit einer Genehmigung am alten Standort ist nicht zu rechnen", stellt Peter Franzl, Vorsitzender des Wollmatinger Dorffest e.V., fest.

Der genehmigungsfähige Festplatz in der Alten Litzelstetter Straße/Kennerweg birgt für das Gros der beteiligten Vereine Probleme. "Einige Vereine hätten einen Stand bauen müssen. Wir bräuchten mehr Stromkästen und Wasserleitungen", skizziert Franzl und ergänzt: "Beim alten Festgelände bekam fast jeder Verein das Wasser des dahinterliegenden Hauses." Die neuen Rahmenbedingungen würden die Kosten drastisch erhöhen. "Und eben diese Mehrkosten haben das letztjährige Fest gekillt", sagt Peter Franzl. Einige Vereine seien abgesprungen; für die verbliebenen Vereine wäre dann die Ausrichtung zu teuer geworden. So wurde auch das Dorffest 2016 abgesagt. Um dennoch etwas für die Wollmatinger zu tun, hatte der Musikverein Wollmatingen ein kleines Fest auf dem Hof der Wollmatinger Schule veranstaltet, und zu einem anderen Zeitpunkt organisierten einige andere Vereine auf einem Betriebsgelände im Industriegebiet ein weiteres Fest.

Dass beide Veranstaltungen das Wollmatinger Dorffest nicht ersetzen konnten, darin waren sich die Besucher einig.

Während der Jahresversammlung wird sich das Schicksal um die Zukunft des Freiluftfestes aller Voraussicht nach entscheiden. Spannend wird auch die Neuwahl des Vorstandes. Peter Franzl jedenfalls will nicht mehr antreten. "Zwei Jahre lang habe ich jetzt umsonst gekämpft. Ich lege mein Amt nieder", sagt er.