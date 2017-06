Konstanz Urteil gefallen: 38-Jähriger wird nach Messerangriff in Konstanz zu vier Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht Konstanz hat einen 38 Jahre alten Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren Haft verurteilt. Er stieß seinen früheren Freund im Dezember 2016 in Konstanz mit einer 20 Zentimeter langen Klinge in den Nacken.

Vier Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung. So lautet das Urteil für einen 38-Jährigen aus der Nähe von Freiburg, der seinen ehemaligen Freund im Dezember 2016 in Konstanz mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt hat. Nach sechs Monaten Gefängnis soll der Verurteilte in eine Klinik überstellt werden, um dort seine Alkoholsucht therapieren zu lassen. Mit dem Urteil weichen die Richter am Landgericht Konstanz unter dem Vorsitz von Arno Hornstein vom Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft auf versuchten Mord ab. Anlass der Entscheidung ist laut Urteilsbegründung der Rücktritt vom Tötungsvorhaben. "Hätte er sein Opfer töten wollen, hätte er ihm nach dessen Flucht auf den Balkon nachsetzen können", sagte Hornstein. Der 38-Jährige ließ allerdings von ihm ab und warf das Messer fort. Bevor es zum Gewaltausbruch gekommen war, hatte er mit seinem Opfer und dessen Eltern gesellig gefeiert.

Die Richter sprachen den aus Kasachstan stammenden Täter nicht frei von der Absicht, sein Gegenüber zunächst habe töten zu wollen. "Vorsatz kann auch heißen, dass man den Tod eines Menschen mit einem Angriff billigend in Kauf nimmt", begründete Richter Hornstein. Zwar sei seine Schuld wegen der starken Alkoholisierung vermindert – der Täter hatte bis zu 3,5 Promille Alkohol im Blut. Das Gericht sah es allerdings als erwiesen an, dass er wegen der vom Gutachter festgestellten Sucht an große Mengen Alkohol gewöhnt und deshalb handlungsfähig gewesen sei. Bevor er verurteilt wurde, erklärte der 38-Jährige, warum er seinem Opfer nicht schon eher gesagt habe, dass ihm seine Tat leidtue: "Eine einfache Entschuldigung hätte nicht gereicht."