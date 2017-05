Kreuzlingen Urban Priol in Kreuzlingen: Wortgewaltiger Rufer in der Wüste

Urban Priol in Kreuzlingen: Wortgewaltiger Rufer in der Wüste

Im Rahmen des KIK-Festivals im Dreispitz bot der bekannte Kabarettist einen Parforceritt durch den innen- und weltpolitischen Wahnsinn.

Unbeschreiblich sind die Live-Auftritte von Urban Priol. Er bietet weit mehr als beste Unterhaltung auf höchstem intellektuellem Niveau. Scharfsinn, Wortgewandtheit und Eloquenz zeichnen ihn ebenso aus wie sein szenisches Spiel und das treffliche Imitieren bekannter Persönlichkeiten. Mit dieser perfekten Mischung bot er vor mehr als 400 Zuschauern im Kreuzlinger Dreispitz im Rahmen des Festivals Kabarett in Kreuzlingen wiederum einen Parforceritt durch den weltpolitischen Wahnsinn.

Urban Priol echauffiert sich, und zwar zu recht. Vielleicht wäre die Welt ein Stückchen besser, gäbe es mehr Menschen wie ihn, den Rufer in der Wüste. Beispielsweise deutsche Politiker mit Rückgrat im Format eines Überzeugungstäters à la Priol und einem Volk, das nicht alles über sich ergehen lässt, sondern aufbegehrt und aufmüpfig ist wie dieser Kabarettist. Mit seinem Programm "gesternheutemorgen" blickt er nicht nur auf seine 35-jährige Kabarettistenlaufbahn zurück, sondern zieht Parallelen zwischen dem Gestern, dem Heute und dem Morgen. "Mit Kohl habe ich angefangen, Kabarett zu machen. Mit Angela Merkel hatte ich den Ehrgeiz: Du gehst nicht vor ihr; also noch bis 2033 – solange macht sie bestimmt noch. Mit Kohl angefangen, werde ich mit seinem Mädchen enden – wann auch immer", prognostiziert er. Was kann "Lady Patex", die wieder zur Wahl antritt, Deutschland noch geben. Priol weiß es: "Den Rest."

Im Hinblick auf das Wahljahr rechnet er auch gekonnt mit den Parteien, den Errungenschaften der letzten Jahre ("Die Maut war das sinnvollste Projekt seit dem Turmbau zu Babel") und dem "neoliberalen Raubtierkapitalismus" ab. Aber gibt es eine Wahl? "Die SPD macht alles mit, weil sie am Trog mitschlürfen will" und "wanzt sich an die FDP mit Bambi Linder ran", formuliert Urban Priol und konkludiert: "Mehr soziale Gerechtigkeit mit der FDP ist, als ob man mit Haien ein veganes Unterwasserrestaurant eröffnen würde". Die AfD mit Beatrix von Storch, "einer astreinen Adelsschnepfe aus gesundem Inzest", mit ihrer "Vortanzgruppe Pegida", sei nur durch Flüchtlinge reanimiert worden. Und wie haben sich die Grünen verändert, seit sie Teil der Regierung sind: "FDP mit Fahrrad", konstatiert Priol: Sie fahren direkt vor "den Bioladen, kaufen aus China eingeflogene Maiskölbchen, kehren zurück in ihr Reihenendhäuschen mit dem selbstgemachten Salzteigschild" "So kriegst du bei uns keine Revolution hin", stellt Priol fest. Dann der Bundestag. Urban Priol wünscht sich "einen Furor Shakespeareschen Ausmaßes, der die Debattenverweser in den Sessel drückt". Bravourös spielt er die mitreißende Szene, wie ein überzeugend eloquenter Politiker begeistern könnte.

Priol rechnet aber auch mit den durch Thermomix und elektronische Einparkhilfen entmündigten Wählern ab, und zwar am Beispiel des Brexit, wo die "Generation 75 Plus über die Zukunft" entschieden hat. "Die Jugend hat es nicht leicht mit einer analogen Wahl", gab Priol zu bedenken. Hätte das Pokemon-Fieber früher grassiert, hätte man in jede Wahlkabine ein Monster legen können. Insgesamt – egal ob Unternehmensberatung in der deutschen Regierung oder die auf Kosten der Patienten zu Tode gesparten Kliniken – gehe alles nur um Schönrederei und Bilanzen. "Alles andere ist zweitrangig. Warum sollte eine Regierung auch ein Interesse an Bildung haben? Das wäre ja kontraproduktiv", so Priol.

"Es brodelt und bröckelt überall", stellt Urban Priol mit Blick in die Welt fest. Ronald Reagan hatte ihn seinerzeit für die Polit-Satire inspiriert. Aber im Gegensatz zu Trump "war Reagan ein Linksliberaler". Bei der geplanten Mauer gen Mexiko zieht Priol eine Parallele zur deutschen Geschichte. "Das ist, als wenn Walter Ulbricht 1961gefordert hätte: Wir wollen eine Mauer und die BRD bezahl", wobei Priol nach einer kleinen Kunstpause fortfährt: "Gut, haben wir ja letztlich auch."

Bombardements, Waffenlieferungen, die Definition sicherer Herkunftsländer und die Innere Sicherheit ("Abkürzung: IS", so die Anmerkung von Urban Priol), thematisiert der Kabarettist ebenso wie das knifflige deutsche Steuerrecht, welches sogar den Schweizer Spion zur Kapitulation zwang. Kaum ein heißes Eisen packt Urban Priol an diesem Abend nicht an. Er spricht aus, was viele denken, aber nicht zu artikulieren vermögen. Er schafft es kunstfertig, die Zuhörer über Ereignisse und Wahrheiten zum Lachen zu bringen, die eigentlich gar nicht lustig sind. Der Don Quijote des deutschen Politik-Kabaretts philosophiert, "wenn der Weg das Ziel ist, wieviel Maut kostet er?" oder "ich denke also bin ich – bescheuert", will aber nicht im "kategorischen Aperitif versinken", sondern spricht Klartext: "Eine lebendige Demokratie braucht Streitkultur."