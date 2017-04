Konstanz Unterlohn: Polizei sucht Zeugen von zwei Einbrüchen

Zwei Einbrüche in der Nacht auf Montag in der Line-Eid- Straße und August-Borsig-Straße in Konstanz möglicherweise miteinander Verbunden. Der oder die Täter haben Schmuck und Geld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Silberringe im Wert von mehreren tausend Euro hat ein unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Geschäftshaus in der August-Borsig-Straße gestohlen. Der Unbekannte verschaffte sich in der Nacht auf Montag über eine Tür Zutritt zu dem Gebäude. Aus den Räumen nahm er Schmuck mit. Laut einer Mitteilung der Polizei steht mit dieser Straftat möglicherweise ein zweiter Einbruch in derselben Nacht in der Line-Eid-Straße in Verbindung. Dort drang ein Unbekannter in einige Büroräume ein und nahm mehrere hundert Euro Bargeld mit. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0 75 31) 995 0 zu melden.