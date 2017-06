Konstanz Universitätschor feiert mit Händels "Messias" sein 40-jähriges Bestehen

Die Musiker präsentierten beim Konzert in der Stephanskirche Georg Friedrich Händels "Messias" in der Orchesterfassung von W.A. Mozart: für die Sänger eine Herausforderung, die sie hervorragend meistern

Konstanz – Viele junge Leute in einem klassischen Konzert: Davon träumen andere Veranstalter, die eher die Generation Silber in ihren Konzerten begrüßen. Möglich machte es Peter Bauer, der den Chor der Universität Konstanz 1977 gründete und bis heute leitet, ebenso wie das Universitätsorchester, das er 1989 übernahm. Denn nicht nur Chor und Orchester frequentierten junge Menschen, die die Musik als Ausgleich zum anstrengenden Studium betreiben. Auch unter die etwa 450 Zuhörer in der sehr gut besuchten St. Stephanskirche hatten sich viele Freunde und Kommilitonen gemischt.

Dabei ist „Der Messias“, hier in der Orchesterfassung von Wolfgang Amadeus Mozart von 1789 aufgeführt, kein oratorisches Leichtgewicht. Bauer hielt mit umsichtigem Dirigat den großen Klangkörper zusammen, gab eindeutige Anweisungen für präzise Einsätze und Schlüsse. Die vielen Choraufgaben bewältigten die jungen Sänger vorbildlich. Anfangs noch ein wenig zögerlich, konnten sich die Chorabteilungen, denen man noch einige Männerstimmen mehr wünschte, in ihren komplexen Jubelchören bestens behaupten.

Bauer sorgte für frische Tempi, spannungsreiche Steigerungen und kraftvolle dynamische Kontraste. Sehr sicher gelangen die chorischen Höhepunkte in oft kunstvoll polyfonen Sätzen: „Denn die Herrlichkeit Gottes“, „Uns ist zum Heil ein Kind geboren“ oder das weltberühmte „Halleluja“ am Ende des zweiten Teils. Der großen „Amen“-Fuge am Ende merkte man ein wenig die Erschöpfung von fast pausenlosen 145 Minuten Gesang an, ohne dass sich gröbere Fehler eingeschlichen hätten.

Auch das Orchester folgte dem Dirigat Bauers aufmerksam. Nicht immer gelang der zurückgenommene Klang bei der Begleitung der Solo-Arien, nicht jeder Ton saß lupenrein sauber. Aber das sind Kleinigkeiten, die man einem so engagierten Laien-Orchester verzeiht. Eine ausgezeichnete Wahl traf Peter Bauer bei den Solisten. Sopranistin Andrea Suter konnte mit ihrer schönen, kantablen Arie „Er weidet seine Herde“ mit weich wogender Stimme und klarer Höhe anrühren. Mezzosopranistin Astrid Bohm gestaltete sehr beweglich in tiefen und hohen Lagen, etwa die berührende Arie aus der Passionsdarstellung „Schau hin und sieh!“. Tenor Nikolaus Pfannkuch sang mit sicher geführter Stimme textklar, volumenreich, mit gut abgesetzten Koloraturen und mit feinem Timbre in Rezitativen und Arien. Bassist Rainer Pachner legte Koloraturen mehr gebunden an, ließ sich an Piano-Stellen auch nicht vom dominierenden Orchesterklang zum forcierten Stimmengebrauch verleiten. Begeisterter, zum Teil stehend gespendeter Applaus war der Dank für ein klanggewaltiges Musikerlebnis.

Zu den Musikern

Mit Händels Messias waren Universitätschor und Orchester bereits 1987 auf Konzertreise in Venedig, 2002 in Kiew. Der Chor gab bislang rund 100 Konzerte, darunter 15 internationale Konzertreisen und fungiert so auch als Botschafter der Uni Konstanz. Der Chor pflegt Kontakte zu Partnerchören im Schwarzwald, in Warschau, Freiburg, Kiew, Lyon und Innsbruck. In Innsbruck treten Chor und Orchester mit dem Messias am 24. Juni um 20.30 Uhr in der Jesuitenkirche auf.

Peter Bauer ist Universitätsmusikdirektor, Kirchen- und Schulmusiker, Musikwissenschaftler und Dirigent. Er leitet auch die „Kammeroper im Rathaushof“ und ist Gastdirigent verschiedener professioneller Orchester und Ensembles. Bauer sieht den Universitätschor als „Ort der Kunstvermittlung“ und als „Erweiterung akademischer Bildung“

Konzert: Am 9. Juli gibt es die „Matinée Francaise“ als Wandelkonzert im Audimax, Foyer und Innenhof der Universität Konstanz ab 10.30 Uhr.