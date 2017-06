Konstanz Uni Konstanz heute Abend: Julius van de Laar live zugeschaltet

Hauptamtlicher Wahlkämpfer im Präsidentschaftswahlkampf für Barack Obama berichtet von seinen Erfahrungen

Den Nationalen JuMP Day nutzt der MC Lago Bodensee zum Launch der JuMPs Activities. Hierbei wird deutschlandweit ein Vortrag zum Thema „political campaigning“ gestreamt. Im Anschluss eröffnet der Club noch eine kleine Diskussionsrunde oder sogar einen Mini-Workshop. Eintritt ist frei. Das Event ist politisch unabhängig. JuMPs sind junge Marketing Professionals bis 35 Jahre. Thema des Abends in den Räumen der Uni Konstanz: Tweets, Social Bots und Big Data – werden so die Wahlen der Zukunft gewonnen? Welche Mechanismen hat Trump genutzt, um zu gewinnen? Wie wurde der Wahlkampf 2016 im Vergleich zu den erfolgreichen Obama-Kampagnen geführt? Welche Strategien sind erfolgsversprechend im Bundestagswahlkampf 2017? Antworten auf diese Fragen wird eine Keynote geben, die zeitgleich live in alle teilnehmenden Clubs deutschlandweit gestreamt wird. Zur Person: Julius van de Laar ist als Kampagnen- und Strategieberater für Unternehmen und Non- Profit Organisationen international tätig. Nach dem Studium der Politik- und Kommunikationswissenschaften in den USA engagierte sich Julius van de Laar zwei Jahre als hauptamtlicher Wahlkämpfer im Präsidentschaftswahlkampf für Barack Obama. Nach dessen Wahlsieg brachte er seine Erfahrungen als externer Berater in den deutschen Bundestagswahlkampf 2009 ein. 2014 gründete er die Campaigning Academy – ein Weiterbildungsinstitut für strategische Kommunikation in Berlin. Im Anschluss an die Keynote steht dann das eigene Programm des #MCLago mit einem sehr interessanten Überraschungsgast vom politischen Parkett auf dem Plan!

12. Juni 2017 von 18.30 bis 22 Uhr

19:00 Beginn des Events (Universität Konstanz)

19:30 LIVE-Keynote aus Berlin

20:00 Eigenes Programm des MC Lago

22:00 Eventende