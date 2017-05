Konstanz Unfallverursacher haut einfach ab  Polizei sucht nach Zeugen

In der Gustav-Schwab-Straße in Konstanz ist ein derzeit noch unbekannter Unfallverursacher gegen ein geparktes Auto gefahren und danach weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Rund 300 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstagnachmittag, zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr, in der Gustav-Schwab-Straße durch das Auffahren auf einen geparkten Peugeot verursacht. Anschließend fuhr er, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, davon. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.