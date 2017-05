Konstanz Unfallflucht nach schwerem Schaden  Polizei sucht nach größerem Auto des Verursachers

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Montagnachmittag einen Unfall in der Zumsteinstraße beobachtet haben. Der Verursacher ist von der Unfallstelle geflüchtet.

Der Fahrer eines vermutlich größeren Fahrzeugs hat am Montagnachmittag in der Zumsteinstraße einen schweren Schaden von rund 7000 Euro an einem VW Golf verursacht. Nachdem er am rechten Fahrbahnrand den Golf gestreift hatte, ist der Verursacher von der Unfallstelle verschwunden, wie die Polizei schreibt. Dabei wurde nahezu die gesamte linke Fahrzeugseite des VW massiv beschädigt. Wie die Polizei weiter schreibt, deuten die Spuren darauf hin, dass das Verursacherfahrzeug möglicherweise ein Baustellenfahrzeug, ein LKW oder ein Lieferwagen gewesen ist.

Aufgrund vorgefundener Splitter ist außerdem zu vermuten, dass das Verursacherfahrzeug zumindest am Rücklicht, vermutlich aber auch auf einer Fahrzeugseite beschädigt wurde. Die Polizei Konstanz bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07531/995-0, zu melden.