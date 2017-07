Konstanz Unfall in der Reichenaustraße: 6000 Euro Schaden

Unfall in der Reichenaustraße: 6000 Euro Schaden

Die Polizei geht davon aus, dass ein 26-Jähriger bei einem Auffahrunfall in Konstanz zu dicht auf das vor ihm fahrende Auto aufgefahren ist.

Ein 26-jähriger Mann ist am Dienstagabend in der Reichenaustraße auf einen vor ihm fahrenden 55-Jährigen aufgefahren, als dieser abbremste. Bei dem Unfall im Bereich der Einmündung der Schneckenburgstraße ist laut Polizei ein Schaden von rund 6000 Euro entstanden. Die Polizei geht davon aus, dass der 26-Jährige in geringem Abstand zum 55-Jährigen fuhr.