Konstanz Unfall auf der Westtangente

Ein Unfall, drei defekte Autos und ein Schaden von 7000 Euro: An der Einmündung der Byk-Gulden-Straße in die Konstanzer Westtangente hat es gekracht. Ursache ist laut Polizei ein missglücktes Wendemanöver.

Am Sonntagnachmittag war der Fahrer eines Toyota von der Bundesstraße 33 zunächst auf die Westtangente abgebogen und nutzte dort die rechte der beiden Fahrspuren. Laut Polizei wollte er an der Einmündung der Byk-Gulden-Straße in der Nähe des Tierschutzheims aber wenden und zurück zur B 33 fahren. Dabei übersah der Fahrer laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums gleich auf der linken Spur fahrende Autos der Marke Fiat. Einer wurde am Heck und einer an der linken Fahrzeugseite erwischt, zwei der drei beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.