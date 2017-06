Konstanz Und noch zwei Hotels in der Stadt - Verband schlägt Alarm

Die Touristen strömen nach Konstanz, das ruft Hotelinvestoren auf den Plan. Etliche Herbergen sind in den vergangenen Jahren entstanden, weitere sind in Planung. Doch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband warnt vor dieser Entwicklung.

Die Zahlen sind erstaunlich: Zwischen März 2016 und März 2017 sind 170 Hotelbetten hinzugekommen, zwischen 2009 und 2014 lag die Zahl bei einem Plus von 400 Betten, insgesamt gibt es in der Stadt fast 5200 Schlafgelegenheiten, eine Steigerung um 25 Prozent gegenüber dem Jahr 2010. Konstanz belegt mit einer an der Millionenmarke kratzenden Übernachtungszahl eine Topplatzierung unter den Touristenzielen am Bodensee. Hotel-Investoren wittern das Geschäft. Es ist ein Hotel nach dem anderen entstanden, ein Ende ist nicht in Sicht. Weitere Neubauten sind auf der Zielgeraden. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) schlägt Alarm.

Dieter Wäschle beobachtet den Trend mit großer Sorge. Er ist nicht nur Chef des Hotels Petershof in Petershausen, sondern auch stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Baden-Württemberg. Auf die Situation in der Stadt angesprochen, auf immer neue Hotelprojekte, sprudelt es aus Wäschle geradezu heraus. Der Hotelier hat eine klare Position, worauf Konstanz ein Augenmerk legen sollte: "Qualität anstatt Masse", lautet sein Fazit. In den vergangenen Jahren seien vornehmlich Hotels im günstigen Preissegment errichtet worden.

Beispiele sind die Häuser der Marke Ibis an der Reichen- und Oberlohnstraße wie auch der Marke B&B gegenüber der Arbeitsagentur. "Diese Entwicklung fällt uns in zehn bis 20 Jahren auf die Füße", ist Wäschle überzeugt, insbesondere, wenn noch weitere Häuser im unteren Sternebereich hinzukämen. Der Markt wird wachsen, das steht fest. Neueste Pläne gibt es für Projekte an der Riedstraße 35 und der Ecke Weberinnen-/Turmstraße: ein etwa 50-Bettenhaus in Wollmatingen und 120 Apartments im Stromeyersdorf (siehe unten).

Was aber tun, wenn Konstanz aufgrund seiner Lage und der Renditemöglichkeiten bei Investoren so beliebt ist? Wenn der Frankenkurs vor allem auch Schweizer Touristen in die Stadt schwemmt, diese ihr Geld hier liegen lassen, das wiederum einen Teil zum Wohlstand der Stadt beiträgt? Eine Entwicklung in Maßen, fordert Dehoga-Vertreter Dieter Wäschle. Wie die aussehen könnte, soll eine Analyse aufzeigen, bei einem externen Büro in Auftrag gegeben von der Marketing und Tourismus GmbH (MTK), das ist ein Tochterunternehmen der Stadt. Ihr Geschäftsführer Eric Thiel erhofft sich durch das Papier eine "Bewertungsgrundlage, wie der Tourismusstandort Konstanz qualitativ weiterentwickelt werden kann". Darauf soll sich eine aktualisierte Strategie mit Handlungsempfehlungen aufbauen. Empfehlungen, auf die die Lokalpolitik bei Bedarf zurückgreifen kann. Erste Ergebnisse erwartet Thiel im Oktober. Ob Konstanz die derzeit zahlreich geplanten Hotels gut tun, ob der Markt diese verträgt, diese Frage ignoriert der MTK-Geschäftsführer.

Hotelier und Dehoga-Vertreter Dieter Wäschle muss nicht lange überlegen, welches Ergebnis die Analyse hervorbringen werde: jene, über die er bereits gesprochen hat: "Konstanz braucht neue Vier- und Fünf-Sterne-Hotels", nicht weitere im unteren Preissegment.

Warum? Starker Konkurrenzkampf in den schlechter ausgelasteten Wintermonaten, Zimmerpreise fallen immer weiter, Rendite für Investitionen in die Betriebe fehlen, aus Festangestellten werden Saisonkräfte, schlecht bezahlte Mitarbeiter benötigen günstigen Wohnraum, den es nicht gibt, es werde nicht mehr ausgebildet – ein düster gemaltes Szenario, Wäschle weiß das. Er habe dieses gemeinsam mit Hotelier-Kollegen bereits OB Uli Burchardt als Mahnung dargestellt und gebeten, diese Entwicklung zu stoppen. Immerhin: Ein hochklassiges Hotel der Marke Hilton entsteht demnächst zwischen Reichenau- und Line-Eid-Straße, auf dem Büdingen-Areal wird es wohl ebenfalls kein Billiganbieter von Übernachtungsmöglichkeiten werden.

Das sind die neuesten Projekte und wie viele Gästebetten es bereits gibt